黃大仙8隻野豬被人道處理 漁護署署長：若動物對人構成威脅 就要做出艱難決定

本周二（17日)有8隻野豬走入黃大仙竹園北邨，漁護署捕獲後將牠們「人道處理」，引起社會迴響，認為應審視做法。漁護署署長黎堅明昨日(19日)與傳媒茶敘時表示，署方策略是將人和動物的摩擦和衝突減到最少，若動物對人構成威脅，就要優先處理威脅。他提到，過去曾以「捕捉、絕育、避孕、放回」策略處理野豬，依然出現不少傷人個案，部分傷者更「傷得都幾緊要」，故署方在2021年推行野豬捕捉行動，「我們的做法是，如果牠們出了市區，會對市民構成安全威脅，我們才會出來。不是我們主動走入深山清除牠們。」



小豬變大豬是很快的事



他又說，野豬繁殖速度飛快，形容「人道處理」是「艱難決定」，「其實不只是6隻小豬，是2隻大豬加6隻小豬。如果是一個豬群，對市民構成威脅，我們要全部處理。小豬變大豬是很快的事，只是幾個月。」署方補充，2022年有36宗野豬傷人報告，去年減少至4宗；形容現時應對野豬的策略，有效管控風險。



本周二（17日)有8隻野豬走入黃大仙竹園北邨，漁護署捕獲後將牠們「人道處理」。



西貢露營地人流大增 正評估承載力



另外，農曆新年長假期間，本港多個露營熱點人滿為患。黎堅明指，春節期間，東壩、西貢露營地人流大增，正評估承載力，會以試點形式在部分熱門郊遊或露營地點引入預約和收費制度，做好管理及人流控制。被問到具體細節，他說未有定案，試點位置、名額等都要仔細研究，通盤考慮，「如果（名額）定得多，設施體驗可能沒這麽好；如果定得太少，很多人想去，又好像沒有用好郊野資源。」



農曆新年長假期間，本港多個露營熱點人滿為患。

目前荃錦營地實行預約制，黎堅明指會參考有關經驗，確保露營人士有預約，「露營人士差不多日落才去露營，步行一兩個小時，天又黑了，如果沒有預約，怎麼辦呢？這些細節要思考如何處理。」至於收費方案，他稱會同步審視，「收多少費、如何收費、是否不同地方有不同收費，都有考慮。收費好處是預約後不來有代價。」

署方強調，會宣傳好預約系統，完善露營地點洗手間、安全設施等各方面配套，讓露營人士有更好體驗。



三寶樹濕地保育公園 爭取在2026/27年度動工



漁護署亦指，三寶樹濕地保育公園去年9月已開展第一期詳細設計工程，涉及150公頃，爭取在2026/27年度動工，2031年完工，「到時應該同新田科技城一齊落成。」

記者 蕭博禧