宏福苑聽證會｜被揭事先通知查棚網等 房署兩ICU員工名字政府電話簿消失 無法查閱

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，揭露事發前時任房署屋宇保養測量師( 獨立審查組 )劉嘉敏預早一日通知工程顧問將到場實測棚網阻燃能力，而房署高級屋宇保養測量師(獨立審查組)古小平曾夥劉嘉敏在一易取位置及屋頂位置取得棚網樣本進行阻燃測試，結果並無問題。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指此舉或令承建商容易做「做手腳」，令人憂慮。本網晚上發現涉事的兩名獨立審查組人員在政府電話簿上顯示無法搜尋。本網正向相關部門查詢事件。

政府電話簿無法搜尋二人資料

涉事的房署屋宇保養測量師劉嘉敏，直至今日( 19日 )下午名字仍載於政府電話簿的ICU名冊上，但至晚上9時許，網頁顯示為「系統發生異常錯誤，請重新再試」，疑似被落架，同樣涉及事件的房署高級屋宇保養測量師(獨立審查組)古小平亦已無法於政府電話簿上搜尋。

杜淦堃在下午的聽證會中披露，事發前承建商宏業員工在其WhatsApp群組中曾發出一則訊息，內容提及「明天下午預ICU（獨立審查組）到地盤，預要燒棚網，Check（檢查）定邊啲ok」。調查發現同日早上8時50分，房署屋宇保養測量師( 獨立審查組 )劉嘉敏曾透過WhatsApp向工程顧問公司「鴻毅」發出查詢，內容為「早晨，我記得Andy Sir 11月3號開始放假，Andy Sir主要想睇下宏福苑啲棚網，因為近期都收到業戶的查詢，主要擔心話舊棚網脆弱，不能保護棚架」。對方回覆「明白」，劉嘉敏再確認「明天睇宏福」。

杜淦堃認為房屋署獨立審查組人員提前通知承建商巡查時間，並選擇較方便位置進行實測，此舉令承建商宏業有機可乘，有俗稱「做手腳」嫌疑，例如在提供樣本中作弊，形容情況令人憂慮。



