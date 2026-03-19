「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」揭幕 展出近100件橫跨元代至20世紀馬題材繪畫

由公益慈善研究院獨家捐助、香港故宮文化博物館與故宮博物院合辦的「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」今日( 19日 )正式揭幕，展期由明日（20日）起至明年3月17日，為香港賽馬會推出馬年系列活動其中一個重點項目。展覽呈獻近100件橫跨元代至20世紀的馬題材繪畫，匯集逾60位著名藝術家之作，展現「馬」長久以來在中國文化中象徵堅毅、活力與民族精神的意義。

展覽為公益慈善研究院與故宮博物院5年合作計劃重點項目之一

這次展覽為公益慈善研究院與故宮博物院五年合作計劃的重點項目之一，旨在弘揚中華文化，並培育內地與香港的藝術科技人才。展覽設有人工智能互動體驗、講座及工作坊等活動，以創新數字科技令傳統文化煥發新生，讓年輕一代深入了解和欣賞中華文化，同時彰顯文化在塑造身份認同與自豪感，以及凝聚內地與香港社會方面上擔任重要角色。

展覽開幕典禮於今日舉行，主禮嘉賓包括財政司副司長黃偉綸、中聯辦宣傳文體部副部長林枬、故宮博物院常務副院長婁瑋、香港賽馬會主席廖長江、香港賽馬會副主席兼公益慈善研究院主席黃嘉純、香港賽馬會慈善信託基金信託人兼公益慈善研究院副主席龔楊恩慈、香港賽馬會行政總裁兼公益慈善研究院董事應家柏、香港故宮文化博物館董事局主席孔令成、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀，以及香港故宮文化博物館館長吳志華。

財政司副司長黃偉綸表示，香港故宮文化博物館對推動香港文化旅遊貢獻非常大，自2022年開館以來，已經舉辦了30多個展覽，迎接了超過400萬訪客，也是不少旅客來香港旅遊必到的景點，對說好內地與香港故事，進一步提升中華文化，發揮了極大的國際影響力。

廖長江 : 展覽是馬會馬年系列活動亮點之一

馬會主席廖長江表示：「公益慈善研究院由香港賽馬會和馬會慈善信託基金共同成立，集『智、善、行』於一體。研究院以獨立營運模式，推動國家、乃至全球公益慈善事業的發展。2024年，公益慈善研究院宣佈捐款3.71億元人民幣，與故宮博物院開展為期五年的合作計劃，旨在弘揚中華優秀傳統文化，加深內地與香港年輕一代對中國歷史文化的瞭解和認同。此次展覽正是這項計劃的重要一環，也是馬會馬年系列活動的亮點之一。馬會推出馬年系列活動，包括橫跨全年的多元文藝和社區項目，讓全城共慶同歡，推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。」

故宮博物院常務副院長婁瑋表示，故宮博物院與公益慈善研究院的五年合作計劃，以文化傳承為志，以人才培育為念，是次展覽是重要組成部分。馬是古時出行的重要工具、禮儀標準的載體、國防武備的基礎，更是中華民族昂揚向上、自強不息的生動象徵。「天馬凌雲」展覽以馬畫為切入點，不但引領觀眾認識各名家的審美意識，更從畫圖中探尋不同時代的社會風貌、精神追求及文化交流，體悟中華文明的豐饒與精妙。

展覽將提供免費門票及導賞團予有需要公眾及學童

研究院透過是次合作，推動融合數字創新與傳統文化的傳播策略，培育兼備國家認同感與國際視野的新一代，深化本地和全球大眾對中國歷史文化的認識。秉持此願景，研究院尋求多方合作，以創新理念用以回應內地與香港的實際需求，並透過貢獻智慧與方案，推動國家乃至全球公益慈善事業的發展。

這次展覽為香港賽馬會橫跨全年的馬年系列活動之一。該系列活動旨在頌揚人馬之間的獨特情誼，並透過一系列世界級賽馬、馬術比賽，以及涵蓋文化、體育及親子元素的豐富活動，讓全城共慶同歡，推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。展覽將提供免費門票及導賞團予有需要的公眾及學童。