Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

米芝蓮2026︱香港破去年紀錄共77間餐廳摘星 「亞洲50最佳餐廳」頒獎禮3.25首在港舉行

社會
更新時間：20:54 2026-03-19 HKT
發佈時間：20:54 2026-03-19 HKT

最新公布的《香港澳門米芝蓮指南2026》名單今（19日）出爐，本港共77間餐廳奪星，包括有57間獲一星，13間獲二星及7間獲三星。旅發局表示，本地餐飲界於國際評級大放異彩，共77間餐廳奪星，打破去年上榜餐廳紀錄，反映香港餐飲文化的世界級水準。

緊隨其後，在旅發局全力支持下，國際級餐飲盛事「亞洲50最佳餐廳」2026頒獎典禮將於下周三（25日）首度在港舉行，屆時逾千名頂尖餐飲界精英及媒體將雲集香港，親身感受本地餐飲文化的獨有魅力與創新精神。

米芝蓮2026香港77餐廳摘星 成績亮眼

今年本港共77間餐廳摘星，其中位於中環的法國餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic晉升2星，而另一法國餐廳L'Atelier de Joël Robuchon亦在重開後奪2星；亦有2間一星餐廳屬新上榜，包括位於中環、以粵菜為根基，融匯京魯及四川等菜系的唐人館及位於尖沙咀的Sushi Takeshi，上榜餐廳涵蓋多國菜系，展現香港匯聚環球美食、兼容並蓄的星級魅力。

《香港澳門米芝蓮指南2026》早前公布本年度「米芝蓮必比登」推介名單，香港共70間食肆入選，其中6間首次上榜。新入選餐廳涵蓋多元菜系，包括九龍飯館、美麗小廚等備受歡迎的粵菜館；Uncle Quek、友（Siaw）等東南亞餐廳；以及主打意大利拿坡里薄餅的Fiata等。推介食肆類型多樣，體現「香港好味」多元風貌。

「亞洲50最佳餐廳」2026頒獎典禮將於下周三（25日）首度在港舉行。旅發局圖片
「亞洲50最佳餐廳」2026頒獎典禮將於下周三（25日）首度在港舉行。旅發局圖片

邀世一酒吧調酒大師拍攝短片推廣味遊香港

旅發局早前特別邀請2025「世界50最佳酒吧」排名第一的本地酒吧Bar Leone創辦人Lorenzo Antinori拍攝宣傳短片，Lorenzo於片中化身Foodie，帶領市民旅客發掘各區多元「好味」，推廣味遊香港之餘，亦為「亞洲50最佳餐廳」落戶香港炒熱氣氛。

Lorenzo從茶餐廳開始，以地道港式早餐展開覓食旅程；之後到西貢海鮮酒家一嘗海鮮即點即煮鮮甜魅力。他又到訪高級中菜食府「永」（曾獲2025「亞洲50最佳餐廳」第三位及「世界50最佳餐廳」第11位），以及米芝蓮3星法國餐廳Caprice品嚐經典佳餚，探索香港頂尖餐飲魅力。除了品嚐美食，他亦走入老字號粥店親手體驗製作腸粉，並到傳統麵店學習包餃子，介紹手藝傳承的獨特人情味。

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
02:10
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道一段全封
突發
2小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
6小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
蘇民峰批2026年「災難位」於馬來西亞？親上火線回應 與大馬緣份匪淺曾置業微賺離場
蘇民峰批2026年「災難位」於馬來西亞？親上火線回應 與大馬緣份匪淺曾置業微賺離場
影視圈
5小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
8小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
宏福苑大火聽證會 杜淦堃：殉職消防員偉豪曾發求救信號 不排除於31樓墮樓亡
01:17
宏福苑聽證會｜殉職消防員何偉豪曾發求救信號 推斷於31樓打破窗戶逃生 惟不幸墮斃
社會
6小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
11小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
5小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
6小時前