米芝蓮2026︱香港破去年紀錄共77間餐廳摘星 「亞洲50最佳餐廳」頒獎禮3.25首在港舉行

最新公布的《香港澳門米芝蓮指南2026》名單今（19日）出爐，本港共77間餐廳奪星，包括有57間獲一星，13間獲二星及7間獲三星。旅發局表示，本地餐飲界於國際評級大放異彩，共77間餐廳奪星，打破去年上榜餐廳紀錄，反映香港餐飲文化的世界級水準。

緊隨其後，在旅發局全力支持下，國際級餐飲盛事「亞洲50最佳餐廳」2026頒獎典禮將於下周三（25日）首度在港舉行，屆時逾千名頂尖餐飲界精英及媒體將雲集香港，親身感受本地餐飲文化的獨有魅力與創新精神。

米芝蓮2026香港77餐廳摘星 成績亮眼

今年本港共77間餐廳摘星，其中位於中環的法國餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic晉升2星，而另一法國餐廳L'Atelier de Joël Robuchon亦在重開後奪2星；亦有2間一星餐廳屬新上榜，包括位於中環、以粵菜為根基，融匯京魯及四川等菜系的唐人館及位於尖沙咀的Sushi Takeshi，上榜餐廳涵蓋多國菜系，展現香港匯聚環球美食、兼容並蓄的星級魅力。

《香港澳門米芝蓮指南2026》早前公布本年度「米芝蓮必比登」推介名單，香港共70間食肆入選，其中6間首次上榜。新入選餐廳涵蓋多元菜系，包括九龍飯館、美麗小廚等備受歡迎的粵菜館；Uncle Quek、友（Siaw）等東南亞餐廳；以及主打意大利拿坡里薄餅的Fiata等。推介食肆類型多樣，體現「香港好味」多元風貌。

「亞洲50最佳餐廳」2026頒獎典禮將於下周三（25日）首度在港舉行。旅發局圖片

邀世一酒吧調酒大師拍攝短片推廣味遊香港

旅發局早前特別邀請2025「世界50最佳酒吧」排名第一的本地酒吧Bar Leone創辦人Lorenzo Antinori拍攝宣傳短片，Lorenzo於片中化身Foodie，帶領市民旅客發掘各區多元「好味」，推廣味遊香港之餘，亦為「亞洲50最佳餐廳」落戶香港炒熱氣氛。

Lorenzo從茶餐廳開始，以地道港式早餐展開覓食旅程；之後到西貢海鮮酒家一嘗海鮮即點即煮鮮甜魅力。他又到訪高級中菜食府「永」（曾獲2025「亞洲50最佳餐廳」第三位及「世界50最佳餐廳」第11位），以及米芝蓮3星法國餐廳Caprice品嚐經典佳餚，探索香港頂尖餐飲魅力。除了品嚐美食，他亦走入老字號粥店親手體驗製作腸粉，並到傳統麵店學習包餃子，介紹手藝傳承的獨特人情味。