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啟德體育園膺《時代雜誌》全球百大最佳勝地 主場館外牆展示跑馬燈動畫慶祝殊榮

社會
更新時間：20:34 2026-03-19 HKT
發佈時間：20:34 2026-03-19 HKT

《時代雜誌》近日公布年度「2026年全球最佳勝地（World's Greatest Places）」名單，剛踏入開幕一周年的啟德體育園成功入選，成為榜單中唯一來自香港的景點。為慶祝榮獲殊榮，園方在啟德主場館外牆螢幕，以中英文分別展示「啟德體育園榮膺《時代》雜誌2026全球百大最佳勝地」和「Kai Tak Sports Park：World's 100 greatest places to visit 2026（TIME）的跑馬燈、更配以煙花效果動畫。

啟德體育園發言人早前表示，非常榮幸獲《時代雜誌》選為全球最佳勝地之一，這不僅是對啟德體育園世界級設施及多元體驗的肯定，亦彰顯香港作為國際體育及盛事之都的吸引力。啟德體育園將繼續引入高水平體育、文化及娛樂活動，為市民與旅客帶來更多精彩體驗，向世界展示香港的活力與魅力。

「2026年全球最佳勝地（World's Greatest Places）」名單精選全球100個最值得到訪及體驗的卓越目的地，涵蓋酒店、郵輪、餐飲、文化設施、博物館、公園等，具備創新理念、文化體驗或嶄新旅遊價值的地標景點。

相關新聞：啟德體育園膺《時代雜誌》「全球最佳勝地」 成唯一入選香港景點 突顯「香港主場」競爭力

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