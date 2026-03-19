信和集團辦「GoCircular 好物共享」5大商場辦多元活動 鼓勵循環經濟融入生活

信和集團一直致力連繫同事、合作夥伴及社區，攜手推動可持續發展。為鼓勵大眾共同實踐循環經濟，集團首次舉辦跨區跨界別的 「GoCircular | 好物共享」企劃，聯動旗下140個住宅、商業物業及住客會所等，以「減廢、重用、回收」為核心，透過一系列多元活動，鼓勵公眾重新想像日常物品的運用方式，將循環理念融入生活，實現經濟活動與環境保護相互促進和協同共生。

「GoCircular | 好物共享」聚焦循環經濟，邀得社會企業、綠色科技夥伴、年輕創作人、升級再造設計師及非政府組織等不同社群，呈現本地循環經濟實踐經驗，展示多樣化的綠色生活產品及解決方案，推動資源的有效運用，探索未來生活的更多可能。

5大商場辦多元活動 鼓勵循環經濟融入生活

是次企劃將於4月2日在奧海城舉行啟動禮。其後由復活節假期至4月中，信和集團旗下大型商場包括：奧海城、荃新天地、屯門市廣場、黃金海岸商場，以及灣仔利東街，和逾20個由信和管業優勢管理的住客會所將於不同日子舉辦一系列主題活動，邀請市民一同參與，將循環經濟理念融入日常生活。

回收行動獲近140個物業項目參與 員工踴躍響應

信和集團早前於旗下近140個住宅項目、寫字樓及商場舉行舊物回收行動，感謝住客、租戶及公眾踴躍支持，捐出狀態良好的物品作慈善義賣。集團管理層及員工亦積極響應，不但捐出各類物品，更親身參與整理及分類工作。所有收集所得的物品將作慈善義賣，收益撥捐基督教勵行會，讓每一件承載回憶的物品得以延續價值，化為支持社區的溫暖力量。

信和集團大型跨區社區企劃 「GoCircular | 好物共享」：

奧海城「共創循環」

日期：2026年4月2日至7日

時間：中午12時至下午9時

地點：奧海城2期地下中庭

內容：

名人二手衣飾專區

信和集團旗下近140物業項目捐贈舊物慈善義賣

科大及港大培育的綠色初創展示

舊木地板升級再造工作坊

荃新天地「喜閱循環」

日期：2026年4月3日至7日

時間：上午11時至下午9時

地點：荃新天地1期中庭

內容：

優質二手書籍義賣（涵蓋兒童繪本、文史哲學、生活休閒）

收益撥捐農村基層醫療服務

親子共讀活動

灣仔利東街「啡嚐循環」

日期：2026年4月3日至7日

時間：中午12時至下午8時

地點：灣仔利東街中庭

內容：

本地特色咖啡品牌

升級再造及環保生活好物

咖啡渣升級再造工作坊（手作飾物、家居小物）

屯門市廣場「『換』樂循環」

日期：2026年4月10至12日

時間：上午11時至下午8時

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

內容：

玩具交換市集（以二手玩具或S⁺ REWARDS點數換取印花）

STEAM升級再造工作坊（扭蛋機、機械人或籃球機）

互動遊戲體驗區

黃金海岸商場「好物循環」

日期：2026年4月11日

時間：下午2時至5時

地點：黃金海岸商場中庭

內容：

二手好物慈善義賣

天然防蚊劑工作坊

有機農圃農作物義賣

住客會所環保市集及升級再造工作坊

日期：2026年4月3日至7日

地點：觀月‧樺峯、凱滙、御金‧國峯、逸瓏灣、邁亞美海灣、香港黃金海岸、寶馬山花園、萬景峯、維港滙、囍滙、Cluny Park、The Mayfair、一號銀海、凱柏峰、雅士花園、ONE SOHO、海典灣、海典軒、海典居、太湖花園、御凱

內容：信和管業優勢於旗下超過20個住宅項目舉辦環保市集及升級再造工作坊，邀請居民於社區中實踐「資源再用、鄰里共享」，讓舊物以新面貌回歸日常，也拉近了鄰里距離

S⁺ REWARDS 會員尊享體驗

內容：「GoCircular | 好物共享」為S⁺ REWARDS會員帶來獨特體驗。活動期間，會員可以憑指定點數或消費換領升級再造工作坊名額，親手賦予資源第二生命，享受創作與環保的樂趣。

S⁺ REWARDS點數更可用於屯門市廣場的「換」樂循環交換市集，換取心儀玩具。

會員於奧海城「共創循環」購物*滿指定金額並成功登記，即可獲得 S現金券，支持循環經濟。

*只適用於信和集團及基督教勵行會的好物義賣攤位