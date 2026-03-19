宏福苑大火聽證會｜ 杜淦堃：殉職消防員何偉豪曾發求救信號 不排除於31樓墮樓亡

宏福苑大火當日，消防隊目（追授)何偉豪不幸殉職。大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（19日）在中環愛丁堡廣場三號展城館舉行首場聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃在會上透露何偉豪殉職的經過。

何偉豪原前往宏昌閣 後證實進入宏泰閣

杜淦堃指，隸屬沙田消防局的何偉豪，作為首批救援人員，於火災當日下午3時01分，隨隊抵達現場。他原定任務是前往宏昌閣2701室，但他們一行人最終進入的是宏泰閣。在下午3時30分，何偉豪與指揮中心失去聯絡。但在下午3時22分，無線電曾傳出何偉豪的求救信號，不排除他在31樓試圖打破窗戶逃生，但最終不幸從高處墮下。

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身體多處明顯骨折 吸入過量一氧化碳休克

杜淦堃續指，下午4時01分，搜救人員終於在宏昌樓升降機對開的空地發現昏迷的何偉豪。他被發現時臉上沒有佩戴面罩，手上也沒有手套，甚至不見隨身的鐵鎚。他面部嚴重燒傷，身體多處明顯骨折，並因吸入過量一氧化碳而陷入休克。

調查進一步發現，儘管宏福苑因應大廈維修工程，在每層增設了消防喉及滅火筒，但這些關鍵的防火設備在事發時竟完全無法使用。杜淦堃表示：「經調查發現，大部分防火設備未能正常運作，消防喉完全關閉，水箱更是完全無水。」

是次火災規模龐大，消防處共出動174部消防車及超過900名消防員參與撲救。行動期間，共收到406宗999緊急求助，其中求助高峰期為下午三時至四時，短短一小時內便接獲111宗求助。

