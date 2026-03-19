涉訛稱符「高才通」資格獲批申請來港  雙程證女不關心申請文件是否齊全 惟擔心申請照片中眉毛有否被遮擋

36歲內地女涉訛稱持澳洲雪梨科技大學學位，以獲批「高才通」一家五口來港案今續審。被告曾透露，原以為中介以「年收入達250萬港元」的資格申「高才通」，惟控方今早向被告展示案發時其銀行戶口的餘額僅餘5千多元人民幣，被告隨即辯稱該戶口限額了，加上支付寶及其他戶口的金額後，自己的總存款約50萬，更指「我和先生加起來絕對有300多萬元」。被告另指不擔心文件不齊全而未能成功申請，惟關心申請照片的「眉毛有無被遮擋」。

被告自稱任職兼職銷售月入約3萬元

被告徐麗娜在盤問下指，自前年9月移居香港後，受僱香港公司兼職銷售職位，月入約3萬港元。控方質疑，被告的職位非普通銷售，而是總經理。被告回應，一開始自己應聘的職位已是總經理，及後又改口指入職後表現良好，獲公司升為總經理。控方引述被告證供指，其丈夫徐亮波來港前與生意夥伴在深圳開設公司，惟營業執照上卻沒有徐亮波的名字。被告辯稱，公司辦理註冊當日丈夫沒有空閒出席，故由生意夥伴負責。

裁判官黃國輝關注，被告丈夫與生意夥伴開設公司投入的資金金額時，被告卻表示「具體數字記不清楚」。黃官續質疑，被告居然不知道丈夫投資了多少錢時，被告突然記起指丈夫約投資了「一千幾百萬」。控方關注，投資金額如此龐大，被告丈夫有否與生意夥伴簽合約，被告表示「我不太清楚」。控方詢問被告，其丈夫來港後的工作模式有否改變。被告回應，丈夫來港後在某公司任職採購經理，月入約3萬元，在深圳的公司交由生意夥伴打理。

被告不擔心文件不齊全 惟擔心相片中頭髮是否遮檔眉毛

控方引述被告證供，表示在深圳做生意時年收入約300萬元，惟移居香港後月入約3萬元，年收入由約300萬元減至約36萬元，但表示有積蓄存款約300多萬。控方隨即向被告展示案發時其銀行戶口的餘額僅餘5千多元人民幣，被告隨即辯稱該戶口限額了，加上支付寶及其他戶口的金額後，自己的總存款約50萬，更指「我和先生加起來絕對有300多萬元」。

被告續供稱，當時沒有將財務狀況資料交予中介「孫先生」，交由公司財務與孫交接，自己不關心及不擔心文件不齊全而未能成功申請「高才通」。控方則指，根據被告與孫的對話紀錄，顯示被告連申請時用的照片是否符合規格都很關心，被告問孫「相片眉毛有無被遮擋」、「已經P了圖」等。被告回應，只關心照片是否合規，對其他文件不關心。控方質疑，被告指原本打算透過申請A類，即「年收入達250萬港元」申請「高才通」，惟最後卻以「持學士學位」的B類作申請，被告回應遭中介欺騙了。

被告徐麗娜，被控串謀詐騙罪。控罪指，她於2024年的某一天，在香港或其他地方，與一名為「孫先生」的人士，串謀詐騙香港特區政府入境處處長及其人員，即藉著不誠實地及虛假地向處長及其人員表示符合高端人才通行證計劃的資格來港，從而誘使處長及其人員作出違反公職行為，即在原本不會批准的情況下批准徐、其配偶徐亮波及3名子女進入及逗留香港。

案件編號：STCC 900002/2025

法庭記者：黃巧兒