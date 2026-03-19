亞洲清潔服務公司 涉未向求職者提供所有職位空缺 勞工處禁申請輸入外勞兩年

勞工處（3月19日）宣布，亞洲清潔服務有限公司因違反「補充勞工優化計劃」的本地招聘規定，未有向合資格本地求職者提供所有職位空缺，將由17日起拒絕處理申請輸入勞工兩年。

未向本地求職者提供所有空缺

勞工處表示，早前接獲投訴指亞洲清潔服務有限公司在「補充勞工優化計劃」下申請輸入清潔員期間，違反本地招聘規定。經調查後，當局確定該公司沒有向一名合資格求職者，提供所有已通過勞工處初步甄別、涉及不同工作地點的職位空缺，最終令該求職者不接受聘用。

僱主必須優先聘用本地勞工

勞工處發言人強調，經「補充勞工優化計劃」申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守計劃規定，包括優先聘用合適的本地勞工。若僱主違反勞工或入境法例、計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處將作出行政制裁，包括撤銷已獲批的輸入勞工批准，以及拒絕處理其後續申請。

