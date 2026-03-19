宏福苑聽證會︱委員會指火災涉五大成因 消防系統處關閉狀態 消防措施因人為因素「徹底失效」

大埔宏福苑五級火造成168人死亡，政府成立獨立委員會調查火災原因及審視制度問題，委員會今日（19日）舉行第一場聽證會。獨立委員會指，火源位置有煙頭，消防措施因人為因素「徹底失效」，包括7座大廈的火警警報系統被關閉、工地吸煙問題嚴重，景觀平台發現大量煙頭，居民多次投訴卻未獲正視等。

工地吸煙問題嚴重 居民屢投訴未正視

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃在開案陳詞表示，火災起因有證據顯示為煙頭，而火災發生時，幾乎全部保障生命的消防措施因人為因素「徹底失效」。承建商的WhatsApp聊天紀錄證明現場使用的是非防火泡沫，相關證據完整且足以充分說明火災起因。

他表示，綜合現有資料，當天火災涉及五大人為疏失：

一、7座大廈的火警警報系統被關閉

二、樓梯和走廊窗戶被拆除，雖方便工人行走，卻成為濃煙蔓延的通道，導致居民被困

三、消防栓和系統被關閉長達數月，遠超法例規定的14天上限

四、工地使用棚架及發泡海綿物料

五、工地吸煙問題嚴重，景觀平台發現大量煙頭，居民多次投訴卻未獲正視。專家將逐一探討這些因素如何重疊導致悲劇發生。

大火時消防系統處於關閉狀態

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，調查階段亦關注到工地吸煙問題。證據顯示，在懷疑是火源的光井平台及棚架上，遺留了大量的燃點物如煙蒂，居民曾多次就工地吸煙問題向有關方面投訴，但未得到正式處理。

他指，7座大廈火警警報系統被關閉，緩解了向居民發出火警警示，亦大幅縮短居民疏散時間。委員會不希望見到調查會影響之後的民事或刑事責任，令人有機會逍遙法外。他指委員會共收集超過100萬份檔案，包括相片、影片及文件，形容「所收集的資料總量是超越了1TB。」

杜淦堃指出，有證據顯示，案發時大廈消防系統處於關閉狀態。儘管相關管理規定指出，消防系統停用一般不應超過14日，但承建商卻一再向消防處申請延長停用限期，導致相關的消防灑水及喉轆系統被關閉長達數月之久。

此外，調查人員在棚架及窗戶上方發現大量堆積的可燃物品。尤其在兩次十號颶風信號過後，部分原本具阻燃性的圍網更被更換為非阻燃物料。同時，法律規定的阻燃圍網在多處並未被使用。大廈居民的窗戶亦被易燃保護物料遮蓋，這些因素都可能促使火勢迅速蔓延至單位內部。

外面棚架燃燒 蔓延大樓內部

杜淦堃強調，火勢是由外面棚架燃燒並蔓延至大樓內部，換言之，火和煙是由建築物外部攻入內部。他指，火災當日天氣非常乾燥，初時有微風，下午約3時，相對濕度僅有14%，風速約為每小時14公里，天文台在當日較早時候已發出紅色火災危險警告。

他又謂，從閉路電視監察畫面顯示，有物料從宏昌閣後方跌落地面。片段顯示，下午2時33分左右，畫面右側開始有灰塵或碎片出現。隨後，原本光亮的畫面頂部逐漸變得陰暗。下午2時43分，畫面右側圈著位置出現細小的閃光，疑似為正在燃燒的灰燼。其後，畫面右上角出現更大的閃光，顯示火勢正在加劇，期間有現場人士大嘆「慘呀。」

重點調查火災傷亡原因 兩單位災情對比強烈引嘩然

杜淦堃表示，世上少有地方的高樓像香港一樣密集，香港建築物存在各種火災風險不容忽視，不可以讓今次悲劇重演。他形容今次大火是一個沉痛而清晰警號，促使社會正視迫切的火災風險，以及大型樓宇維修工程更深層問題。

杜淦堃表示，委員會有必要重點調查今次火災傷亡原因，他向今次事故死者表示致哀，提及168名死者，150人為居民，當中7人未成年。他在會上展示兩張照片，包括宏昌閣105和103室照片，前者大廳嚴重損毀，後者則近乎完好無損，引起現場人士嘩然。

杜淦堃亦提及宏福苑部份樓宇的損毀情況，宏昌閣63%單位有嚴重、大面積受損；宏泰閣、宏新閣則有五成八。他續指，今次火災有約250個單位住戶選擇以升降機離開現場，150個單位住戶選擇行樓梯。另有900個單位住戶事發時不在現場，形容「如果火災發生在晚上，大家可以想像一下後果。」

宏泰閣住戶求救電話等1分鐘始接通 接線員向消防員錯報地址「宏昌閣」

杜淦堃現場播放一段關鍵的求救電話錄音。從宏昌閣2701室撥出的通話中，求助者慌張表示現場「很大煙」，並稱單位內有「兩個老人家」。通話期間，求助者多次重複「好大煙」，情況緊急。

對話中，接線人員詢問「你要警察定救護車」，杜淦堃質疑，目前處理999緊急電話的求助流程有改善空間，或未能迅速應對火災等即時危險。

與此同時，另一單位閉路電視也記錄宏泰閣2307室住戶嘗試致電消防處的過程。電話接通後，求助者至少等待1分鐘仍無人接聽。電話最終被接通，但999接線員向消防員提供「宏昌閣」地址信息，再度引起現場人士嘩然。杜淦堃表示，該名宏泰閣2307室住戶最終被消防救出。

記者：黃子龍、張琦

攝影：劉駿軒、盧江球、汪旭峰

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