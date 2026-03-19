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如廁不揭廁所板 5歲童遭父衣架打臀腿 父認罪判一年感化令

社會
更新時間：10:41 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:41 2026-03-19 HKT

31歲汽車維修工去年5月因5歲兒子「去廁所唔拎起廁所板」，一怒之下用衣架打傷兒子臀腿，及後被幼稚園老師及社工揭發。汽車維修工早前承認故意襲擊導致兒童受傷罪，署理主任裁判官鍾明新今早在觀塘裁判法院判刑指被告初犯，犯案出於一時憤怒，事後到警署自首並坦白認罪，接受被告有悔意，遂採納報告建議，判處12個月感化令，被告居住及工作須聽從感化官指示，及按要求參與團體小組計劃。

自首坦白認罪 官信有悔意

被告L.C.H.承認於2025年5月某日在將軍澳某住所內故意襲擊5歲男童X。案情指，被告是5歲男童X的父親，去年6月3日X在幼稚園上課時遭老師及社工發現身上有傷，在臀部及腿部出現抓痕及瘀傷。同日社工向被告查問時，被告承認因廁所問題而用衣架打了X的臀部及腿部，社工勸諭被告後沒有即時報案。惟社工於同月尾再度發現X的手臂有咬痕，終報案求助。經警方調查後，沒有證據顯示第二次的傷勢與被告有關，被告被捕後在警誡下指，在5月某日見X使用廁所的方式不當，出於憤怒下用衣架打了X。

案件編號：KTCC 37/2026

法庭記者：陳子豪

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