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露營熱點逼爆︱國慶黃金周前試行營地預約 葉傲冬籲善用社交平台宣傳規定

社會
更新時間：10:29 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:29 2026-03-19 HKT

農曆新年黃金周期間，大量遊客湧入西貢等露營熱點，引發環境衛生及安全隱憂。新界東南立法會議員葉傲冬昨日(18日)於立法會提出質詢，關注露營地點的人流擠迫、非法生火及遺留垃圾等問題。他對政府計劃在國慶黃金周前，於部分營地試行預約及收費制度表示歡迎，但同時擔憂試點計劃會只將問題擴散至其他非規管營地，建議當局應及早作廣泛宣傳，教育市民及旅客正確的露營觀念。

農曆新年黃金周亂象頻生 鹹田灣垃圾堆積嚴重

葉傲冬議今早(19日)在電台節目中指出，節慶長假期間，西貢鹹田灣等熱門露營地點人滿為患，衍生出嚴重問題。包括人流比較擠迫、非法生火、大量垃圾遺留等。他特別提到，鹹田灣因交通不便，垃圾難以運走，情況「頗不理想」。雖然漁護署在農曆新年前已增設大型垃圾桶，但因人流過多，措施仍「不敷應用」。此外，亦有露營人士在非指定位置生火的情況，對環境及露營者的安全構成極大威脅。

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贊成預約收費方向 憂試點計劃轉移問題

對於政府提出以試點方式推行營地預約及收費制度，葉傲冬認為當局有解決問題的決心，但他對試點的做法表達了擔憂。他指出，漁護署本身已有營地預約的相關制度及經驗，若只在少數熱門地點推行預約，恐怕會將問題帶去一些不需要預約的露營地點，反而令問題擴散。

葉傲冬稱，任何措施都不可以一步到位，若目標國慶黃金周或之前推行，則仍有大半年的時間，政府應利用這段時間，透過香港及內地熱門的社交平台進行廣泛宣傳，讓本地市民和內地旅客及早知悉相關規定，為全面實施預約制度鋪路。

參考旅監局經驗 倡外判管理人手 

他認為在措施實行初期「宜鬆不宜緊」，讓市民及旅客明白要先登記才可進行露營活動；針對推行預約制度可能出現的人手不足問題，葉傲冬以過往擔任旅遊業監管局成員的經驗為例，建議當局可參考旅監局在長假期外判部分工作的做法。

他強調，預約系統的設計應盡量精簡，方便市民及旅客使用，相信以現今科技水平，建立網上預約系統對政府而言並非難事。
 

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