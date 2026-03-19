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酒店房租稅︱去年收7.8億元遜預期 議員促財政好轉時減免：旅客對房價好敏感

社會
更新時間：10:12 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:12 2026-03-19 HKT

政府去年元旦起復徵3%酒店房租稅，選委界立法會議員姚柏良指，過去一年酒店房租稅總收入約7.8億元，較預期略低，反映酒店業經營狀況及房間供應情況值得關注。雖然政府目前無計劃調整該稅率，但姚柏良建議當財政好轉時，應考慮減免相關行業稅項，因為旅客對房價敏感度高，酒店房租稅可能轉嫁至企業，而非旅客身上，從而影響行業競爭力。

促交代興建中酒店數據 便利長遠規劃

姚柏良指出，旅遊業要健康發展，穩定的房間供應和優質的住宿服務至關重要。他擔心部分酒店轉作其他用途，加上新建酒店房間數量未見大幅增加，可能影響未來旅客接待能力。他促請政府清晰交代未來數年已審批及興建中的酒店項目數據，讓業界掌握房間供應趨勢，以便長遠規劃。

他強調，酒店業目前面對經營成本持續上升的壓力，雖然去年第四季及今年第一季情況有所好轉，但業界仍需支持以應對人手短缺、人才培訓及科技應用等方面的挑戰。他建議政府可將酒店房租稅的部分收入，針對性投放於業界升級轉型，例如資助酒店引入新科技提升客戶體驗，或支持人才培訓項目。

相關新聞：酒店房租稅元旦起復徵3% 業界批「間接打劫」 遊客倡減房價「自行吸收」

選委界立法會議員姚柏良希望政府清晰交代正興建酒店數目。
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姚柏良期望透過拉長品牌活動周期及擴展至不同區域，進一步帶動香港整體市道。
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姚柏良：旅發局策略有助吸納高增值過夜客

至於旅發局昨日（18日）公布2026/27年度三大策略，包括多元化客源市場投資、持續支持業界長遠發展及加強香港旅遊競爭力。姚柏良認為，旅發局策略方向明確可行，有助吸納更多高增值過夜旅客，特別是開拓非廣東省的內地市場，並加大海外重點市場推廣。他期望透過拉長品牌活動周期及擴展至不同區域，進一步帶動香港整體市道。

相關新聞：旅發局三大策略吸高增值客 山頂燈光效果最快5月登場 10月Cosplay主題「萬聖節月」玩足4周末

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