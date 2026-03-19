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宏福苑大火首場聽證會 開案陳詞指火源位置有煙頭 消防設施因人為因素「徹底失效」︱持續更新

社會
更新時間：10:33 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:33 2026-03-19 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（19日）在中環愛丁堡廣場三號展城館舉行首場聽證會。根據獨立委員會網頁，涉事各方出席名單，至今有37個持分者，其中包括7名以宏福苑居民名義成為涉事方的獨立人士，名單亦包括宏褔苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。聽證會提供約360個公眾人士的旁聽名額，其中約一半會優先分配予宏福苑居民。政府部門和法定機構方面，屋宇署、消防處、民政事務總署、警務處、房屋署、勞工處、競爭事務委員會、廉政公署及市區重建局會派出代表出席。

火勢由外面棚架燃燒並蔓延至大樓內部

【11:12】杜淦堃表示，為了詳細轉述火災當日情況，向在場人士提醒，由於展示證據部分可能令人不安，場內設立駐守點安排專人駐守，以便有需要人士尋求協助。

杜重點指出，火災的火勢由外面的棚架燃燒並蔓延至大樓內部。換言之，火和煙是由建築物外部攻入內部。他指火災當日天氣非常乾燥，初時有微風。下午約3時，相對濕度僅有14%，風速約為每小時14公里。天文台在當日較早時候已發出紅色火災危險警告。

杜淦堃指，從閉路電視監察畫面顯示，有物料從宏昌閣的後方跌落地面。從片段顯示，在下午2時33分左右，畫面右側開始有灰塵或碎片出現。隨後，原本光亮的畫面頂部逐漸變得陰暗。到下午2時43分，畫面右側圈著的位置出現了細小的閃光，疑似為正在燃燒的灰燼。其後，畫面右上角出現更大的閃光，顯示火勢正在加劇，期間有現場人士大嘆「慘呀。」

宏福苑大火 火源疑為光井 現場遺留煙蒂

【10:44】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，委員會不希望見到調查會影響之後的民事責任或者要負刑事責任，或者令人有機會逍遙法外。他指委員會共收集了超過100萬份的檔案，包括相片、影片及文件，形容「所收集的資料總量是超越了1TB」。

他指，火警警報系統在8座樓宇之中，7座的火警警報系統在火警中被關閉，這個失誤緩解了向居民發出火警警示，亦大幅縮短了讓居民疏散的時間。樓梯和走廊的窗戶當時被拆除，方便工人出入外場的棚架（俗稱生口），有證據顯示這些「生口」是令到煙和火勢得以進入，令到大量的居民被困的原因。

他指有證據顯示，案發時大廈的消防系統處於關閉狀態。儘管相關管理規定指出，消防系統停用一般不應超過14日，但承建商卻一再向消防署處申請延長停用限期，導致相關的消防灑水及喉轆系統被關閉長達數月之久。

此外，調查人員在棚架及窗戶上方發現大量堆積的可燃物品。尤其在兩次十號颶風信號過後，部分原本具阻燃性的圍網更被更換為非阻燃物料。同時，法律規定的阻燃圍網在多處並未被使用。大廈居民的窗戶亦被易燃的保護物料遮蓋，這些因素都可能促使火勢迅速蔓延至單位內部。

調查階段亦關注到工地吸煙的問題。證據顯示，在懷疑是火源的光井平台及棚架上，遺留了大量的燃點物如煙蒂，居民曾多次就工地吸煙問題向有關方面投訴，但未得到正式處理。

聽證會上午10時正式開始 主席陸啟康：3個月內能開聽證會絕不簡單

【10:59】陸啟康稱，綜合現有資料，當天火災涉及多項人為疏失：首先，7座大廈的火警警報系統被關閉；其次，樓梯和走廊的窗戶被拆除，雖方便工人行走，卻成為濃煙蔓延的通道，導致居民被困；第三，消防栓和系統被關閉長達數月，遠超法例規定的14天上限；第四，工地使用棚架及發泡海綿物料；第五，工地吸煙問題嚴重，景觀平台發現大量煙頭，居民多次投訴卻未獲正視。專家將逐一探討這些因素如何重疊導致悲劇發生。

【10:35】陸啟康表示，還原證據或令死者家屬不安，但強調有必要性，委員會已指示律師團隊處理證據，包括掩蓋錄影，會以相片方式陳述，並掩蓋在場人士，希望將困擾減到最低。

開案陳詞提到，有證據顯示火源為煙頭，棚架上及懷疑為火源的光井平台留有大量煙頭，居民已多次就工地吸煙向有關方面投訴，但未得到正視。而火災發生時幾乎全部消防設施，基於人為因素「徹底失效」。

【10:25】委員會主席陸啟康表示，3個月前委員會正常開始工作，期間處理大量工作，包括各政府部門、相關團體拿取資料，亦要處理不少涉事方的申請，他強調能夠3個月內開到聽證會絕不簡單，又指9個月內完成報告是進取的目標。

聽證會時間為上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時20分，《星島》記者早上9時許到現場觀察，最少有15名公眾人士到場旁聽。現場擺設過百張座椅，椅背貼有「不准攝影、錄影、錄音或直播」字句紙張。根據今次會議的座位表，現場設有相關團體代表席、公眾席及記者，現時最少有15名公眾人士到場旁聽。

今次聽證會除了委員會主席兼法官陸啟康、委員陳健波、歐陽伯權外。資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒、張天風及馮天榮代表獨立委員會出席會議。

至於資深大律師孫靖乾、大律師劉逸沖、卓元暢則代表政府及相關決策局出席。資深大律師李律仁、大律師柯愷欣代表宏褔苑業主立案法團第12屆管理委員會。至於大律師李峰琦、譚俊傑為宏福苑居民代表。資深大律師呂世傑、大律師阮文躍則代表市區重建局，資深大律師許偉強、大律師何卓衡代表置邦興業有限公司出席。大律師關有禮代表中華發展工程有限公司董事梁秉基。

宏福苑居民李小姐在聽證會前向傳媒表示，期望透過聽證會了解火警成因及責任問題，包括為何大火可以蔓延那麼嚴重。另外，有一名女子自稱代表民建聯大埔區議員黃碧嬌到場旁聽，惟她拒絕接受訪問。

記者︰黃子龍攝影：劉駿軒、盧江球

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