宏福苑大火首場聽證會 杜淦堃：有居民致電999一分鐘才獲接聽 接線生向消防提供錯誤地址︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（19日）在中環愛丁堡廣場三號展城館舉行首場聽證會。根據獨立委員會網頁，涉事各方出席名單，至今有37個持分者，其中包括7名以宏福苑居民名義成為涉事方的獨立人士，名單亦包括宏褔苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。聽證會提供約360個公眾人士的旁聽名額，其中約一半會優先分配予宏福苑居民。政府部門和法定機構方面，屋宇署、消防處、民政事務總署、警務處、房屋署、勞工處、競爭事務委員會、廉政公署及市區重建局會派出代表出席。

大廈消防喉完全關閉 水箱完全無水

【12:42】杜淦堃表示，宏福苑在今次大廈維修中，每層設有消防喉，維修期間更增加了滅火筒。然而，經調查發現，大部分防火設備未能正常運作，消防喉完全關閉，水箱完全無水。

【12:32】杜淦堃表示，在今次嚴重的火災救援行動中，37歲的消防員何偉豪不幸英勇殉職。根據閉路電視記錄時間顯示，何偉豪於下午3時15分進入起火的宏泰閣展開搜救。僅僅3分鐘後，即下午3時18分，最後一批居民雖成功從正門逃生撤離，但此時大廈門口已完全被濃厚煙霧彌漫，視野極差。

有居民致電999一分鐘才獲接聽 接線生向消防提供錯誤地址

【12:24】杜淦堃在會上播放一段關鍵的求救電話錄音。從宏昌閣2701室撥出的通話中，求助者慌張表示現場「很大煙」，並稱單位內有「兩個老人家」。通話期間，求助者多次重複「好大煙」，情況緊急。

對話中，接線人員詢問「你要警察定救護車」，杜淦堃質疑，目前處理999緊急電話求助的流程有改善空間，或未能迅速應對火災等即時危險。

與此同時，另一單位的閉路電視也記錄了宏泰閣2307室的住戶嘗試致電消防處的過程。電話接通後，求助者至少等待了1分鐘仍無人接聽。雖然電話最終被接通，但999接線生向消防員提供了「宏昌閣」的地址信息，再度引起現場人士嘩然。杜淦堃表示，該名宏泰閣2307室的住戶最終被消防救出。

宏昌閣63%單位損毀嚴重 宏泰閣、宏新閣則有五成八

【12:06】杜淦堃亦提及宏福苑部份樓宇的損毀情況，其中宏昌閣有63%的單位損毀嚴重，大面積受損，宏泰閣、宏新閣則有五成八。他續指，今次火災有約250個單位住戶選擇以坐升降機離開現場，150個單位住戶選擇行樓梯。另有900個單位住戶事發時不在現場，形容「如果火災發生在晚上，大家可以一下想像後果。」

【11:58】杜淦堃表示，委員會有必要重點調查今次火災的傷亡原因，他向今次事故的死者表示致哀，提及168名死者，150人為居民，當中7人未成年。他在會上展示兩張照片，包括宏昌閣105和103室的照片，前者的大廳嚴重損毀，後者則近乎完好無損，引起現場人士嘩然。

有工人被發現在宏昌閣頂樓食煙

【11:39】杜淦堃表示，政府已就相關事件展開調查，並在審視跨部門調查專組及所委託專家的報告後，提出初步分析。

他指根據跨部門調查專組的初步看法，所有現有證據均顯示，起火點位於宏昌閣104和105號單位外側、俗稱「光井」的底部平台。

杜淦堃表示，調查專組認為，起火原因最有可能是有人遺留煙頭，點燃了光井底部及平台上的可燃物。調查人員在現場挖掘後，發現了大量被燒毀的紙箱殘骸、垃圾如手套、膠瓶、飲料罐、匙羹等，他指出，光井內似乎有人吸煙的證據，推測火源與煙頭有關，並燃著了附近的紙箱。

杜淦堃表示，從相中可見，有1名工人在火災當日的下午2時43分在宏昌閣頂樓上食煙。

【11:22】杜淦堃表示，世上少有地方的高樓像香港一樣密集，香港建築物存在各種火災風險，不容忽視。他形容今次大火是一個沉痛而清晰警號，促使社會正視迫切的火災風險，以及大型樓宇維修工程所涉及更深層的問題。

【11:12】杜淦堃表示，為了詳細轉述火災當日情況，向在場人士提醒，由於展示證據部分可能令人不安，場內設立駐守點安排專人駐守，以便有需要人士尋求協助。

火勢由外面棚架燃燒並蔓延至大樓內部

杜重點指出，火災的火勢由外面的棚架燃燒並蔓延至大樓內部。換言之，火和煙是由建築物外部攻入內部。他指火災當日天氣非常乾燥，初時有微風。下午約3時，相對濕度僅有14%，風速約為每小時14公里。天文台在當日較早時候已發出紅色火災危險警告。

杜淦堃指，從閉路電視監察畫面顯示，有物料從宏昌閣的後方跌落地面。從片段顯示，在下午2時33分左右，畫面右側開始有灰塵或碎片出現。隨後，原本光亮的畫面頂部逐漸變得陰暗。到下午2時43分，畫面右側圈著的位置出現了細小的閃光，疑似為正在燃燒的灰燼。其後，畫面右上角出現更大的閃光，顯示火勢正在加劇，期間有現場人士大嘆「慘呀。」

宏福苑大火 火源疑為光井 現場遺留煙蒂

【10:44】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，委員會不希望見到調查會影響之後的民事責任或者要負刑事責任，或者令人有機會逍遙法外。他指委員會共收集了超過100萬份的檔案，包括相片、影片及文件，形容「所收集的資料總量是超越了1TB」。

他指，火警警報系統在8座樓宇之中，7座的火警警報系統在火警中被關閉，這個失誤緩解了向居民發出火警警示，亦大幅縮短了讓居民疏散的時間。樓梯和走廊的窗戶當時被拆除，方便工人出入外場的棚架（俗稱生口），有證據顯示這些「生口」是令到煙和火勢得以進入，令到大量的居民被困的原因。

他指有證據顯示，案發時大廈的消防系統處於關閉狀態。儘管相關管理規定指出，消防系統停用一般不應超過14日，但承建商卻一再向消防署處申請延長停用限期，導致相關的消防灑水及喉轆系統被關閉長達數月之久。

此外，調查人員在棚架及窗戶上方發現大量堆積的可燃物品。尤其在兩次十號颶風信號過後，部分原本具阻燃性的圍網更被更換為非阻燃物料。同時，法律規定的阻燃圍網在多處並未被使用。大廈居民的窗戶亦被易燃的保護物料遮蓋，這些因素都可能促使火勢迅速蔓延至單位內部。

調查階段亦關注到工地吸煙的問題。證據顯示，在懷疑是火源的光井平台及棚架上，遺留了大量的燃點物如煙蒂，居民曾多次就工地吸煙問題向有關方面投訴，但未得到正式處理。

聽證會上午10時正式開始 主席陸啟康：3個月內能開聽證會絕不簡單

【10:59】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃稱，綜合現有資料，當天火災涉及多項人為疏失。首先，7座大廈的火警警報系統被關閉；其次，樓梯和走廊的窗戶被拆除，雖方便工人行走，卻成為濃煙蔓延的通道，導致居民被困；第三，消防栓和系統被關閉長達數月，遠超法例規定的14天上限；第四，工地使用棚架及發泡海綿物料；第五，工地吸煙問題嚴重，景觀平台發現大量煙頭，居民多次投訴卻未獲正視。專家將逐一探討這些因素如何重疊導致悲劇發生。

【10:35】陸啟康表示，還原證據或令死者家屬不安，但強調有必要性，委員會已指示律師團隊處理證據，包括掩蓋錄影，會以相片方式陳述，並掩蓋在場人士，希望將困擾減到最低。

開案陳詞提到，有證據顯示火源為煙頭，棚架上及懷疑為火源的光井平台留有大量煙頭，居民已多次就工地吸煙向有關方面投訴，但未得到正視。而火災發生時幾乎全部消防設施，基於人為因素「徹底失效」。

【10:25】委員會主席陸啟康表示，3個月前委員會正常開始工作，期間處理大量工作，包括各政府部門、相關團體拿取資料，亦要處理不少涉事方的申請，他強調能夠3個月內開到聽證會絕不簡單，又指9個月內完成報告是進取的目標。

聽證會時間為上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時20分，《星島》記者早上9時許到現場觀察，最少有15名公眾人士到場旁聽。現場擺設過百張座椅，椅背貼有「不准攝影、錄影、錄音或直播」字句紙張。根據今次會議的座位表，現場設有相關團體代表席、公眾席及記者，現時最少有15名公眾人士到場旁聽。

今次聽證會除了委員會主席兼法官陸啟康、委員陳健波、歐陽伯權外。資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒、張天風及馮天榮代表獨立委員會出席會議。

至於資深大律師孫靖乾、大律師劉逸沖、卓元暢則代表政府及相關決策局出席。資深大律師李律仁、大律師柯愷欣代表宏褔苑業主立案法團第12屆管理委員會。至於大律師李峰琦、譚俊傑為宏福苑居民代表。資深大律師呂世傑、大律師阮文躍則代表市區重建局，資深大律師許偉強、大律師何卓衡代表置邦興業有限公司出席。大律師關有禮代表中華發展工程有限公司董事梁秉基。

宏福苑居民李小姐在聽證會前向傳媒表示，期望透過聽證會了解火警成因及責任問題，包括為何大火可以蔓延那麼嚴重。另外，有一名女子自稱代表民建聯大埔區議員黃碧嬌到場旁聽，惟她拒絕接受訪問。

記者︰黃子龍、張琦

攝影：劉駿軒、盧江球