3年共接293宗交通標誌被樹木遮擋投訴 路政署研升級AI偵測 料年底投入運作

本港不時出現路牌被路旁樹木枝葉遮擋的情況，以致重要交通標誌未能清晰顯示，對道路安全構成潛在風險。運輸及物流局局長陳美寶今日( 18日 )表示，路政署正積極擴展其研發應用人工智能技術之偵測道路欠妥系統的分析能力，由目前識別路面裂縫及褪色路面標記，擴展至偵測交通標誌受遮擋情況，以便及早跟進轄下樹木所需的修剪工作，升級系統預計於2026年年底正式投入運作。

過去3年共接獲293宗交通標誌被路旁樹木遮擋投訴

陳美寶回覆立法會議員提問時表示，路政署負責護養轄下路旁登記斜坡／擋土牆和全港快速公路範圍內的樹木，而康文署則負責護養轄下位於快速公路以外的公用道路旁的樹木。過去三年路政署及康文署共接獲293宗有關交通標誌被路旁樹木遮擋的投訴及通報，其中2023年有101宗、2024年有100宗，去年全年則有92宗。路政署及康文署在接獲有關個案後，已適時進行修剪工作，當中並無個案涉及因延誤修剪而導致交通事故。

投訴及通報交通標誌受路旁樹木遮擋數字。

路政署正積極擴展其研發應用AI技術偵測道路分析能力，由目前識別路面裂縫及褪色路面標記，擴展至偵測交通標誌受遮擋情況。資料圖片

另外，如路政署進行道路維修保養的定期巡查時發現或接獲報告指有路旁樹木過度生長，例如枝葉伸出行車道嚴重遮擋交通標誌，即使有關樹木並非由該署負責護養，該署亦會即時安排緊急修剪，以保障道路使用者安全。過去3年，路政署每年分別接獲兩宗有關交通標誌被其他政府部門或私人土地業權人轄下路旁樹木嚴重遮擋的緊急個案，需要即時安排緊急修剪。

路政署同時透過定期合約，委聘承建商按指定頻次（一般為每3個月一次至每6個月一次不等）對轄下路旁樹木進行定期巡查，並按巡查所得，盡快修剪遮擋交通標誌、交通燈及路燈的樹木。路政署亦要求承建商識別需加密樹木修剪頻次的斜坡及種植區，於每年4至10月期間為這些地點安排至少3次樹木修剪工作。同時，康文署亦會為位於轄下路旁樹木作定期巡查，包括檢查樹枝是否有伸出道路阻礙車輛行駛、妨礙司機視線、影響交通標誌或對車輛構成潛在風險。

此外，路政署近年積極採用其他修剪樹木的方式，例如聘請攀樹師在不佔用車道的情況下完成樹木修剪工作，以減少臨時交通安排的需要。康文署亦會盡可能預先規劃樹木工作，包括安排在假日及晚間等交通流量較低的時段修剪路旁樹木，以提升效率並減少對市民的影響。

