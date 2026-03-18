廉署與城大簽署合作備忘錄 攜手促進人才培訓 推動反貪研究

廉政公署與香港城市大學今日( 18日 )簽署合作備忘錄，由廉署香港國際廉政學院與城大人文社會科學院共同合作，推動反貪研究、培育廉潔人才。廉政專員胡英明在簽署儀式上表示，貪污問題是全球治理的重大挑戰。要有效應對，必須加強廉政建設研究，為反貪政策提供實證基礎，並持續深化廉潔文化建設，培育具備專業能力的反貪人才。



胡英明說，今次與城大簽署合作備忘錄，正好回應國家「十五五」規劃對香港的戰略定位，結合廉署實戰經驗與城大學術優勢，構建集學術研究、專業協作與國際影響力的戰略平台，發揮「內聯外通」的獨特優勢，鞏固香港在反貪領域的軟實力，助力國家提升在國際反腐敗治理體系中的話語權與影響力。

廉政專員胡英明(圖左後)及城大校長梅彥昌(圖右後)見證副廉政專員兼執行處首長丘樹春(圖左前)與城大人文社會科學院院長何達基(圖右前)簽署合作備忘錄。

廉政專員胡英明表示，備忘錄結合廉署實戰經驗與城大學術優勢，構建學術研究、專業協作與國際影響力的戰略平台。

城大校長梅彥昌表示，今次合作備忘錄標誌着城大與廉政公署在廉潔、反貪及公共政策等領域展開更緊密的合作，共同鞏固廉潔社會的根基。

出席簽署儀式的城大校長及大學傑出教授梅彥昌表示，今次合作備忘錄標誌着城大與廉政公署將在廉潔、反貪與公共政策等領域展開更緊密的研究與教育合作，期望透過學術研究、培訓交流、研究實習及各類交流項目與活動，讓學生親身體驗倫理原則與法治精神的實踐，並培育一批德才兼備的專業人才。



合作備忘錄由副廉政專員兼執行處首長丘樹春及城大人文社會科學院院長何達基簽署，並由胡英明和梅彥昌見證。合作備忘錄涵蓋由學者、研究人員及學生參與反腐倡廉項目及雙方進行反腐學術研究等事宜。



雙方今日簽署合作備忘錄後，下個月學院將為城大文學碩士(房屋及都市管理)的學生，提供物業管理的反貪專業培訓，培育具備誠信的物業管理業人才；亦與城大碩士課程學生合作，研究有關廉署廉潔教育模式的效益及反貪培訓成效等項目；學院亦會與城大公共管理及政策實驗室等單位加強合作，深入研究反貪課題，為廉政建設提供理論依據及政策建議。