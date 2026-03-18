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「西九家FUN藝術節」3.19揭幕 英國巨型互動裝置《夢遊喵境》登陸香港

社會
更新時間：18:39 2026-03-18 HKT
發佈時間：18:39 2026-03-18 HKT

第三屆「西九家FUN藝術節」將由明日（19日）至下月12日於西九文化區舉行，有來自澳洲、西班牙、英國及本地的藝團與藝術家帶來超過120場、多元化的節目。英國巨型互動裝置《夢遊喵境》首次於亞洲展出，市民可到場感受一下「牠們」的呼嚕聲與心跳。

英國巨型互動裝置《夢遊喵境》首於亞洲展出

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，今年藝術節踏入第三年，過去兩年已吸引14萬名觀眾，見證不少家庭在西九享受親子時光。他稱，今年將繼續以「家庭參與」、「樂趣」及「興趣」為理念，並帶來120場、來自世界各地的精彩節目，適合由嬰幼兒至長者共同參與。當中有首次專為零至三歲嬰幼兒設計，並由西班牙團隊演出的節目，以照顧不同年齡層觀眾，「希望大家一同去體驗藝術、啟發創意，為每個家庭創造珍貴的回憶」。

譚兆民介紹，今屆亮點有來自英國的互動裝置《夢遊喵境》，作品不僅展現香港作為中外文化交流中心的活力，更為市民和遊客提供國際級藝文體驗。他又強調，今年一如既往投放不同資源於通達共融，令不同人士可以體驗藝術樂趣，如《夢遊喵境》特別增設口述影像及手語傳譯，令視障及聽障人士可以無障礙地投入探索藝術的旅程。

《夢遊喵境》於西九藝術公園海濱東草坪展出

三隻巨型貓咪造型的互動藝術裝置《夢遊喵境》（The Cats that Slept for a Thousand Years）為英國創意工作室AirGiants創作，明日起至下月7日於西九藝術公園海濱東草坪展出。最大的一隻高10米、寬6米，最小的則高6米、寬4米，市民可以免費到場參觀，更可靠在巨型貓咪上，或者用手撫摸貓身，感受「牠們」的呼嚕聲與心跳。

該藝術裝置去年於英國曼徹斯特博物館首展，今次是首次在歐洲以外地區展出。Air Giants機械總監Robert Nixdorf表示，團隊特意為是次藝術節，將裝置中原有的單隻10米長巨型貓咪，擴展為「兩大一小」的貓咪家庭。作品旨在於繁華現代都市中創造一片寧靜綠洲，探討關懷與同理心，讓觀眾在與貓咪的互動中重拾童心，感受人與人之間的溫暖連結。

此外，今屆亦是首度與商場ELEMENTS圓方合作，將《夢遊喵境》從西九文化區延伸至社區。在藝術節期間，商場將會擺放三隻「迷你版」的巨型貓咪藝術裝置。

藝術公園海濱東草坪亦舉辦「西九家FUN藝術節市集」

藝術公園海濱東草坪亦舉辦「西九家FUN藝術節市集」，現場共有9個特色主題飲食及零售攤檔，包括本地法式手工意粉、杜拜朱古力棉花糖、意式手工雪糕、本地手工啤酒，亦有為毛孩準備多款港式風味造型小食。

記者：何姵妤

攝影：吳艷玲

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