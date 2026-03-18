梅子林村命案｜營地負責人殺女友 陪審團一致裁定謀殺罪成囚終身 官斥殘暴：死者66處傷14肋骨斷

52歲營地負責人2022年4月中涉嫌在馬鞍山梅子林村住所殺害38歲同居女友，女友遍體鱗傷、肺部塌陷、14根肋骨及肩胛骨斷裂，他翌早報案求助自首，警方到場發現死者赤裸倒斃，並搜出可卡因、大麻等毒品及吸毒工具。被告否認謀殺罪，案件已完成11日審訊。4男3女陪審團今退庭商議約8小時後，一致裁定被告謀殺罪成。高等法院法官李素蘭判刑時斥被告行為殘暴兇狠，死者身上共有66處外傷、14條肋骨折斷，顯示她遭受猛烈攻擊，陪審團已一致否定被告誤殺死者的說法，而無論二人過往關係如何，他當晚確是蓄意奪去其7年伴侶的生命，終依例判處終身監禁。

現年56歲男被告鄧龍輝否認於2022年4月14日在馬鞍山梅子林村1A號謀殺38歲女子霍倩儀（Maggie），4男3女陪審團一致裁定他謀殺罪成，法官李素蘭依例判他終身監禁。被告另在裁判法院承認管有危險藥物罪，即管有4.09克草本大麻、1.04克可卡因及 0.91克氯胺酮，法官李素蘭考慮他認罪，判囚12個月，與謀殺罪刑期同期執行。

4男3女陪審團一致裁定被告謀殺罪成

高等法院法官李素蘭判刑指，4男3女陪審團一致裁定被告謀殺罪成，被告與死者拍拖約7年，而法醫在死者身上驗出66處外傷、14條肋骨上有19處骨折，顯示她曾遭受猛烈攻擊。從死者的傷勢可見，被告以極大力度、持續而殘暴地襲擊死者，最終致命，而死者手臂有防禦性傷痕，顯示她曾嘗試抵抗但不果。

法官重申謀殺屬最嚴重罪行，陪審團已一致否定被告稱他誤殺死者的說法，而且從死者的傷勢可見，根本難以想像被告並非有意圖殺害死者或令死者嚴重受傷。法官指被告殘忍、野蠻、兇狠、毫不留情地襲擊和謀殺死者，令死者在極大痛苦中死亡。

法官向被告稱，無論二人過往關係如何，被告在案發當晚於兩人的共同住所內，確實蓄意奪去其7年伴侶的生命，就謀殺罪依例判處終身監禁。被告另承認管有危險藥物，而他有兩次同類案底，法官考慮他認罪後判處12個月監禁，與謀殺罪刑期同期執行。

控方開案陳詞指，案發於2022年4月13日晚上至翌早6時許，52歲男被告鄧龍輝與38歲死者霍倩儀2人單獨在馬鞍山梅子林村單層石屋內，2人初則口角繼而動武，被告重創死者，翌早6時許報案自稱殺害了女友。被告在自願錄影會面中供稱，他案發前4個月與死者開始衝突頻生，大多圍繞工作金錢事宜，案發當晚兩人再起口角，當時反覆指稱死者是外星人，要盡快到屋外門廊地洞投胎轉世。

拘捕警員劉希爾接報到場，看見被告站在門外，死者則赤裸倒臥門外，臉朝地下，「頭部喺一個窿度」，手腳卷曲，身體多處受傷。被告在警員查問下稱：「人係我殺嘅」、「佢係外星人來嘅，伸個頭入個窿度唞氣」。

被告曾在自願錄影會面中供稱，被告與死者案發前4個月開始衝突頻生，多圍繞工作金錢事宜，被告憶述2人爭吵時，死者會突然血液向上倒流，猶如無血之人，像橡膠一樣。被告指他當時向死者稱，她不是人而是外星人，要盡快到屋外門廊地洞投胎轉世。

被告出庭自辯時則堅稱自己當日受毒品影響才誤殺死者，不承認謀殺。他供稱死者「咁麻煩咁想死」，他便要求死者「捐入個窿度死啦」，死者遂跟從其指示自行爬到門廊地洞。對於死者身上多處骨折，鄧指「可能我箍住佢個時，或者撞到枱角，或者可能箍住佢個時佢跌落地」，但鄧稱他「絕對無」使用硬棍或其他武器襲擊死者。

控方質疑被告先後提出四個版本： （1）被告報警時承認殺人； （2）死者自行爬入地洞窒息死； （3） 被告指示死者「自己捐入個窿度吸氣死」；（4）被告受毒品影響誤殺死者。控方問鄧，若被告沒有殺害死者，而是死者自行尋死 ，為何被告報警時謊稱他殺了死者；被告在庭上解釋指：「個時我唔係好清醒」，另稱他習慣每晚服用K仔、大麻、可卡因三款毒品 ，為求「放工後解壓放鬆」。

案件編號：HCCC107/2024

法庭記者：劉曉曦