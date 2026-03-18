腦膜炎雙球菌｜英肯特郡爆發20人中招 衞生防護中心 : 正了解有否涉香港留學生

衞生署衞生防護中心今日（18日）正向英國衞生當局跟進一個在英國肯特郡出現的侵入性腦膜炎雙球菌感染群組，涉及20名病人（截至當地時間17日下午5時），當中兩人死亡，部分人證實感染B型腦膜炎雙球菌。當地衞生部門調查發現，全部個案涉及年輕成年人，部分曾到訪當地一間夜總會，當中包括肯特大學的學生。防護中心已向英國衞生當局查詢曾於相關時段到訪該夜總會的人士中有否涉及香港留學生，目前未有收到任何通報。中心會與英國衞生當局保持緊密聯繫，以獲取最新資訊。

本港今年錄3宗個案

當地衞生部門的流行病學調查發現，部分受影響人士曾於3月5日至7日到訪當地一間名為「Club Chemistry」的夜總會。當地衞生部門正進行接觸者追蹤，並已向超過2 500名於該段時間曾到訪該夜總會的人士及密切接觸者提供預防性藥物。由於當中部分病人屬肯特大學的學生，因此，肯特大學亦已聯同英國衞生當局向該校師生提供健康建議並進行接觸者追蹤，並會為住宿學生提供疫苗接種。

侵入性腦膜炎雙球菌感染是本港法定須呈報傳染病。中心今年至今錄得3宗個案，全部屬散發個案，而去年全年共錄得11宗個案。

復活節假期臨近 外地留學生返港增風險

中心總監徐樂堅說，根據海外文獻顯示，較多群眾聚集的地方，包括大學或員工宿舍，有較高機會出現腦膜炎雙球菌的傳播或爆發。中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會）於去年曾檢視侵入性腦膜炎雙球菌在本地的流行情況、世界衞生組織的建議和海外經驗。鑑於侵入性腦膜炎雙球菌在香港的發病率極低，從公共衞生角度而言，科學委員會並不建議將腦膜炎雙球菌疫苗納入香港兒童免疫接種計劃。然而，科學委員會建議高危人士，包括長期旅居海外的市民和留學生，應適時接種目的地衞生當局建議的腦膜炎雙球菌疫苗，以保障個人健康。



徐樂堅補充，由於復活節假期臨近，可能有外地留學生返港。他提醒市民，如出現相關腦膜炎病徵，必須盡快求醫。外遊人士應就接種腦膜炎雙球菌疫苗諮詢醫生專業意見，醫生會根據其年齡、健康狀況及外遊的詳細資料（包括目的地、逗留時間及活動）作出建議。



