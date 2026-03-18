周恩來誕辰128周年｜人民總理周恩來生平業績展明起預展 唐青儀：周恩來作大量基礎與開拓性貢獻

今年是周恩來誕辰128周年，由周恩來鄧穎超研究中心、周恩來鄧穎超紀念館等機構聯合主辦的《人民總理周恩來生平業績展》今日（18日）於尖沙咀會堂舉行預展啟動儀式，全國政協副主席梁振英夫人唐青儀、香港浸會大學榮休校長陳新滋等多位嘉賓出席。

唐青儀：周恩來關心香港同胞 作大量基礎性與開拓性貢獻

展覽預展期為3月18日至24日，以團體預約為主，每次人數不超過50人，全程約1小時15分，包含展覽參觀、紀錄片觀賞及互動分享。唐青儀表示，香港與周恩來淵源深厚，他年輕時途經香港，留下深刻印象。作為國家總理，周恩來關心香港同胞，為香港穩定發展、民生保障及回歸祖國，作出大量基礎性與開拓性貢獻，值得後人永遠銘記。

展覽籌委會主席趙國雄指出，和平共處五項原則由周恩來提出，已成為國際關係基本準則。尖沙咀街坊福利會理事長甄懋強表示，周總理在新中國成立前曾短居尖沙咀、油麻地，其後從尖沙咀海旁乘船返內地，展覽選址具特殊意義。

超藝理想文化學會會長陳復生稱，盼透過展覽讓青少年學習周恩來廉潔自律、為人民服務的精神，深化對新中國發展史的認識。

展覽分四部分 展現周恩來革命理想、緬懷其崇高精神

展覽共分為四個部分，第一部分「為追求真理不懈探索」，展現周恩來青少年立志救國、求學探索並確立革命理想；第二部分「為民族解放建立功勳」，記述他投身革命、領導武裝鬥爭，為民族解放與新中國籌建建立卓越功勳；第三部分「為人民幸福鞠躬盡瘁」，講述他擔任總理26年，主持國家建設與外交事業，心系人民、傾力奉獻；第四部分「盛世偉業 如您所願」，緬懷其崇高精神激勵後人，展現新時代推進強國建設與民族復興的歷史成就。

因反應踴躍，浸會大學尚志會會長黃美慧表示展覽將於3月26日起移師多所院校巡展，包括浸大附屬學校王錦輝中小學、嶺南大學、孔教大成郭何佩珍中學、培僑中學等，校園巡展將持續至2026年底。

記者、攝影：張琦