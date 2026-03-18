香港世界人才排名亞洲第一 陳海勁：香港既有中國内地優勢 又有國際優勢

面對全球人才競爭加劇，香港近年積極推動吸引人才政策。人才辦總監陳海勁表示，香港在去年世界人才排名中位列全球第四、亞洲第一，反映香港除了本地有很多人才外，對國際人才亦有很强的吸引力，「香港是全球唯一一個城市，既有中國内地優勢，又有國際優勢」。

人才辦今年將在亞太區、歐洲、北美等地推動「搶人才」工作

陳海勁表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，規劃支持香港鞏固提升和建設打造「四中心、一高地」，即國際金融、航運、貿易和創新科技中心，以及國際高端人才集聚高地。他形容香港既是國際人才樞紐，也是國家人才庫，不少內地企業及人才希望透過香港走向世界。他指出，自2022年底推出多項人才入境措施以來，已有超過27萬名人才來港，香港會繼續鞏固國際人才樞紐的角色，人才辦今年將在亞太區、歐洲、北美等地推動「搶人才」工作，亦希望更多人才長遠留港發展。

麥肯錫大中華區主席倪以理指出，香港在吸引人才方面一直具備優勢，包括有很多發展機會、具有國際化環境等，但在地緣政治變化下，香港需要更清晰地定位自身角色，例如在科技領域如何加強與深圳的合作，以及增强人工智能（ AI） 等方面的發展，「除了金融外，亦要拓展更多範疇的優勢」。

倪以理又表示，内地企業近年積極走向全球，香港作為内地的窗口，正好成為企業拓展海外市場的人才基地。談及香港的創科發展。他指出，近年政府及科學園等已加大投入，方向正確但仍需加速，他形容AI的發展速度極快，「任何地方都不夠快，香港更要繼續努力」，認為香港需吸引更多創科企業落戶。

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2010年諾貝爾經濟學獎得主Christopher A. Pissarides表示，香港是一個非常吸引人才的地方，在商業、金融和貿易等方面都有良好的發展前景，而且生活環境也很好，香港需要在現有基礎上繼續推進，並加強宣傳。對於目前香港的人才計劃大部分申請者來自內地，他認為只要來港人才願意為本地經濟作出貢獻，不論來自哪裡都沒有差別。

他指，內地人才來港較多，是因為地理位置接近和資訊互通較多等，若要吸引更多海外科技人才等，就需要主動招募，例如香港可以在相關國家設立辦事處，提供就業資訊及協助辦理簽證等，促進人才來港。

記者：蔡思宇

攝影 : 盧江球