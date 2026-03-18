觀塘市中心重建｜市建局6.28封閉裕民坊及同仁街 18條巴士線需更改站點

為配合觀塘市中心2.0項目的整體工程，現時裕民坊及同仁街地下布滿各類管線，包括電力、食水、排污、煤氣及光纖等，相關管線須遷移至項目範圍邊界位置，市建局將以短期租約方式，由今年6月28日起，封閉裕民坊及同仁街，以進行地下管線改道工程，預料2028年內完成。

裕民坊18條巴士路線需要更改站點

市建局今日（18日）向觀塘區議會提交文件，指該局會於可行範圍內，連接觀塘道與裕民坊之間的行人路由10米增至約15米 ，協和街、同仁街及康寧道的行人路則由1.5米增至約3米，並會沿工地圍板加設足夠照明裝置及閉路電視系統，同時會美化連接觀塘道與裕民坊行人路旁的工地圍板。

文件續指，工程將會讓現時設於裕民坊的18條巴士路線需要更改站點，當中1A、13D、 13P、 89將遷入裕民坊公共運輸交匯處、13M, 23M, 28B, 95M, 619, N293, N619擬議遷至物華街（西行） 巴士線。14B, 16M, 606, 606A, 606X, 641則擬議遷至協和街（北行） 巴士線。

小巴方面，市建局擬議由只准左轉，改為可選擇左轉及新增右轉協和街（南行）往觀塘道，同時減少8條小巴路線的行車時間 ，並減少繞經物華街的小巴數量。

另外，為讓市民提早知悉封路及相關交通改道安排的詳情，市建局會於今年5月起，進行一系列的宣傳工作，包括派發宣傳品通知地區人士、區內居民、學校、長者中心、社區中心等 ，並透過宣傳短片介紹交通安排措施 ，同時透過大型戶外橫額及安排宣傳大使，指示市民由原有乘車點前往新乘車點。

記者︰黃子龍