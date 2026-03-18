「揹水一戰」突取消 點滴是生命發文澄清絕無宗教推廣活動 會長李彩芬辭任

慈善組織「點滴是生命」（A Drop of Life）被指與國家公安部認定為邪教的「靈仙真佛宗」有關，組織早前宣布取消本月22日舉行的「揹水一戰2026」慈善越野賽活動，未交代原因。「點滴是生命」今日(18日)表示，該組織絕無進⾏任何宗教推廣活動，曾出席「真佛宗」活動的創辦⼈兼會⻑李彩芬，即時辭任該會⼀切職務，未來亦不會擔任本會任何職位。

「點滴是⽣命」指該會由⼀群熱⼼公益⼈⼠創立，宗旨純粹為推動扶貧⼯作，所籌得款項亦均作慈善⽤途，與宗教無關。由於多年前播出的電視籌款節⽬名稱「點滴是⽣命」深入⺠⼼，且貼切反映該組織推動清潔食⽔的使命，故⼀直沿⽤⾄今。

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「點滴是⽣命」又指該組織財政透明，每年均上載⼯作報告到網站供公眾查閱，所有善款收入及開⽀均由會計師事務所進⾏嚴格審核，按法例向公司註冊處提交核數報告， 並定期向捐贈者匯報。

「點滴是⽣命」又稱，創辦⼈兼會⻑李彩芬女⼠，已即時辭任本會⼀切職務，未來亦不會擔任組織任何職位，同時並將重整架構，盡快展開招聘程序，尋找合適管理⼈選；成立獨立顧問⼩組，邀請法律、會計及社會服務等專業⼈⼠加入，就組織運作及項⽬提供專業意⾒。

最後，「點滴是⽣命」稱，視今次事件為推動本會進步的契機，未來以更透明、更公開的⽅式繼續服務社會，幫助更多有需要的⼈⼠。