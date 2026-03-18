本港失業率降至3.8% 微跌0.1個百分點 就業不足率維持不變

根據政府統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字（即2025年12月至2026年2月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2025年11月至2026年1月的3.9%下跌至2025年12月至2026年2月的3.8%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.7%的水平。

政府關注外圍不確定因素演變 密切監察有否影響企業招聘意欲

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2025年12月至2026年2月經季節性調整的失業率較上一個3個月期間微跌0.1個百分點至3.8%。與此同時，就業不足率維持在1.7%不變。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌，失業人數亦有所減少。

零售業失業率跌幅較為明顥。資料圖片

展望未來，孫玉菡說，香港經濟持續增長的勢頭應會繼續支持整體勞工市場，儘管一些本地行業的就業情況或會因其業務表現而仍受挑戰。政府會對各項外圍不確定因素的演變保持警覺，密切監察會否對相關行業的企業招聘意欲有影響。

零售業、住宿服務業、地基及上蓋工程業有較明顯跌幅

與2025年11月至2026年1月比較，在2025年12月至2026年2月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售業、住宿服務業，以及地基及上蓋工程業有較明顯的跌幅。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。

地基及上蓋工程業的失業率有較明顯跌幅。資料圖片

總就業人數由2025年11月至2026年1月的3 665 900人，下跌至2025年12月至2026年2月的3 663 000人，減少約2 900人。同期的總勞動人口亦由3 804 300人下跌至3 797 700人，減少約6 600人。

失業人數（不經季節性調整）由2025年11月至2026年1月的138 400人下跌至2025年12月至2026年2月的134 700人，減少約3 700人。同期的就業不足人數亦由65 100人下跌至63 400人，減少約1 700人。





