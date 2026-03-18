兩黑幫酒吧打鬥  36歲男遭玻璃酒樽掟頭亡 兩男謀殺罪脫 誤殺等4罪成 押後擇日判刑

2020年10月，兩批黑幫人馬和勝和與14K在尖沙咀樓上酒吧M1 Bar發生爭執，和勝和「吹雞」後在酒吧內打鬥及互擲物件，造成1死3傷。兩名男子否認謀殺等4罪，案件重審12日，陪審團今退庭商議近4小時後，裁定兩人謀殺罪脫，另一致裁定兩人一項誤殺罪、一項襲擊他人致造成身體傷害罪及兩項有意圖傷人罪共4罪罪成。法官陳慶偉把案件押後至其他同案被告案件完畢後再處理，將擇日判刑。

兩名男被告陳政希（外號：P仔、希仔、阿希）及王永滐同被控一項謀殺罪。兩人同被控一項謀殺罪及兩項有意圖傷人罪，王永滐另被控一項襲擊他人致造成身體傷害罪。

陳政希及王永滐否認於2020年10月6日在香港連同其他人謀殺男子麥志健；意圖使溫少龍及蔡亮身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害兩人。王永滐另否認襲擊馮飈南致其身體受傷害。

陪審團以大比數裁定兩人謀殺罪脫，另一致裁定兩人一項誤殺罪、一項襲擊他人致造成身體傷害罪及兩項有意圖傷人罪共4罪罪成。

控方開案陳詞提到，涉案M1 Bar由黑幫和勝和成員「蔥頭」等人持有，場內職員及睇場人士則多數屬另一黑幫14K成員。兩名被告陳政希及王永滐均為和勝和成員，「蔥頭」為陳政希的「大佬」，死者及3名傷者均為14K成員。案發當晚，和勝和成員在酒吧酒會，酒吧因疫情關係需於凌晨12時清場，和勝和成員「嘉星」及名為「魚蛋」的男子發生口角，和勝和一方「吹雞」召人到場。

2020年10月，兩批黑幫人馬和勝和與14K在尖沙咀樓上酒吧M1 Bar發生爭執，和勝和「吹雞」後在酒吧內打鬥及互擲物件，造成1死3傷。某和勝和成員手持威士忌玻璃酒樽扔向36歲男死者額頭，死者當場浴血倒地，頭部重創後不治。法醫剖屍檢查後確認死者死因是頭部受傷。控方指兩名被告身為和勝和成員及兇手的同黨，當時同時向死者投擲硬物，基於夥同犯罪原則，證明他們一夥行事。

案件編號：HCCC39/2024

法庭記者

