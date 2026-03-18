恒地延續慈善精神 與李兆基基金攜手向市民派5萬福袋

昨日（3月17日）是恒基兆業地產集團創辦人李兆基的農曆生辰，同時亦是其逝世一周年，為紀念李兆基並傳承其樂善好施的精神，恒基地產聯同李兆基基金於全港50個地點，向市民派發5萬個福袋，內附香米及養生湯包，寓意飽足安康，以行動向社區傳遞關懷與祝福，並藉此向市民過去半世紀對集團的不懈支持表達心意。

派發點遍及全港 逾200義工參與

50個派發點遍及全港多區，涵蓋集團旗下幾個大型屋苑、家園便利店全線分店、名氣家煤氣客戶中心、香港小輪集團旗下大角嘴港灣豪庭商場及粉嶺逸峰商場、北角（東）渡輪碼頭、太子和南昌社區客廳、「博愛江夏圍村」，以及多個借出場地的快遞站門市等，讓溫暖和關愛傳遍社會不同角落。

是次福袋派發行動獲得集團上下逾200位義工熱烈響應。恒基地產執行董事兼家園基金董事孫國林亦身體力行，與義工合力向市民派發福袋。他表示，李兆基不僅是傑出的商界領袖，更是一位備受敬重的慈善家，多年來心繫社會、樂善好施、不求回報，充分體現出「上善若水，水善利萬物而不爭」的高尚情操，為社會留下深遠影響。集團會繼續秉承李兆基的慈善精神，持續以不同方式回饋社會，與各界合力建設和諧共融的香港。

自去年9月起，集團每逢農曆初一、十五於家園便利店，以及太子和南昌社區客廳派發素菜包予市民及登記會員。今年適逢是恒基地產50周年。集團自一月中開始已先後推出慈善跑、長者團年宴、社區同樂日等社區及慈善活動，與各界一同慶祝這個重要里程碑。於過去短短兩個月，受惠人數已超過7萬，涵蓋長者、年青人、病童及基層家庭等社群。集團今年將會陸續推出更多精彩活動與特別企劃，與眾同賀50周年。