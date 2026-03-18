綜援、長生津、生果金等加2.2% 3.19起以現行付款方式陸續發放 追溯至2.1起生效

社會福利署今日（18日）公布，綜援計劃的標準項目金額，以及公共福利金計劃（即高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼）津貼金額的按年調整，會追溯至今年2月1日起生效。。追溯款項將於明日（19日）起以現行付款方式陸續發放（即一般以自動轉帳方式存入受助人／受惠人指定銀行帳戶），共惠及超過160萬人。

社署發言人表示，根據既定機制，政府早前向立法會財委會提交建議，按社會保障援助物價指數的變動，上調上述各項金額2.2%。建議已於今年2月13日獲財委會通過，並追溯至今年2月1日起生效。此外，政府根據甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的變動，上調綜援計劃租金津貼最高金額1.3%，並同樣追溯至今年2月1日起生效。

綜援受助人及公共福利金受惠人如有任何查詢，可聯絡所屬的社會保障辦事處，或致電社署熱線2343 2255。

