保安局輯錄禁毒宣傳片拍攝花絮 郭富城帶領青年 用舞蹈傳遞抗毒正能量｜Kelly Online
更新時間：15:37 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:37 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:37 2026-03-18 HKT
保安局禁毒處昨日（17日）舉辦「聽我講：一齊企硬 唔Take嘢」禁毒宣傳活動，保安局局長鄧炳強與「榮譽禁毒專員」郭富城為全新的禁毒宣傳片舉行首播儀式。該宣傳片由今日(18日)起將於各大電視台及港鐵站播出。
保安局在社交平台發文，指有關宣傳片不論是內容還是形式，均充滿了追求夢想的熱情與正面的抗毒能量。又指拍攝當日，郭富城與一群年輕人充滿活力，為了達到最理想的拍攝效果，他們不厭其煩地一遍又一遍地練習舞蹈。
保安局也特此將當日的拍攝花絮輯錄成精華片段，讓大家一同感受現場洋溢的青春、熱血與堅持。
最後，保安局也指「舞步跳錯了可以重新再來，但人生沒有第二次機會。依托咪酯，一次也不要嘗試！」
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