羅淑佩：以「旅遊+」概念深化文體旅融合 鞏固香港盛事之都地位

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日出席旅發局「香港旅業展望2026」，在活動中回顧2025年旅遊業的驕人成績，並闡述2026年將以「旅遊+」為核心概念，推動文化、體育與旅遊產業深度融合，追求高質量及具持久影響力的發展，以鞏固香港作為國際盛事之都的地位。

羅淑佩今日(18日)在社交平台發文，在旅發局卓越領導和團隊努力下，香港旅遊業收穫一份亮麗的成績表。2025年全年錄得4,990萬旅客人次，較2024年穩健增長12%。她以「香港美酒佳餚巡禮」為例，該盛事2025年的日均入場人次及消費額分別錄得30%和40%的顯著增長，足證香港已強勢回歸，廣受旅客歡迎。

踏入2026年，旅遊業勢頭持續向好。今年首兩個月訪港旅客已近1,000萬人次，按年飆升18%。羅淑佩指2026年全年訪港旅客目標為5,380萬人次，預計增長8%。她強調根據香港本來豐富的盛事及活動，絕對能達到相關的目標。此外，她又指，不單追求數字，更追求價值、品質和持久的影響力。現今的旅客渴望獲得獨特的體驗，並帶一個精彩的回憶回家。

為此，政府將文化、體育和旅遊深度融合，並與國家新近公布的「十五五」規劃對接。秉持「+旅遊」理念，為香港的優勢產業賦能，釋放其全部潛力。

推動「盛事+旅遊」 打造全年無休的世界級盛事之都

羅淑佩再指，政府正積極鞏固香港盛事之都地位。「藝術三月」已為今年的文化活動揭開序幕，而即將舉行的ComplexCon、Art Central及Art Basel等，這些活動將與旅遊業產生協同效應。將在3月22日舉行的賽馬盛事——香港打吡大賽，旅客可體驗賽馬的激情，接著探索藝術展，最後以米芝蓮星級晚餐結束完美的一天，這正是香港生活方式令人著迷之處。

此外，香港國際七人欖球賽將將在幾周後於啟德體育園舉行。她說，啟德主場館近期被《時代》雜誌評為世界最佳場所之一，去年已成為亞洲區內門票銷售額及總收入最高的場館。為確保「盛事+旅遊」的聯乘效應，政府已在《財政預算案》中撥款16.6億元予旅發局，旨在將客流有效轉化為消費流。

繼續推廣美食、影視與文化體驗

在推廣香港獨特魅力方面，羅淑佩提到將以美食作為「香港品牌」。繼「世界50最佳酒吧」活動後，香港將主辦「2026年亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮。旅發局的「味遊香港」推廣活動及「香港美酒佳餚巡禮」將繼續呈獻從地道大牌檔到星級餐廳的多元化餐飲體驗。

同時，政府亦善用「影視旅遊」熱潮，透過活化後的九龍寨城和油蔴地警署等標誌性場景，讓旅客沉浸於香港電影的魅力。M+博物館和香港故宮文化博物館等世界級文化地標，將繼續為旅客帶來驚喜。郵輪旅遊勢頭亦十分樂觀，農曆新年黃金週期間，每天都有郵輪停靠香港，新的豪華郵輪也陸續到訪，帶動多種的經濟效益。

深化大灣區融合 發揮「超級聯繫人」角色

羅淑佩強調，大灣區是香港旅遊業的「加速器」。中央政府已推出多項便利旅客訪港的措施，包括「一周多行」及「粵車南下」等。香港將進一步深化其「超級聯繫人」的角色，開發更多「一程多站」旅遊產品，讓國際旅客經香港無縫探索大灣區的多元文化。

最後，羅淑佩局長向全港旅遊業界致以呼籲。她表示：「我們可以建造最大的場館、邀請最紅的明星，但若沒有旅遊業界每一位的專業、高效和真誠服務，一切都無關重要。從禮賓人員、計程車司機到店舖助理，他們都是將一次旅程變成一段美好回憶的『活生生形象大使』。」

