支聯會顛覆案  李卓人否認對中共領導抱極大敵意  

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪，其中何俊仁於開審前認罪。李卓人今（18日）早上續於西九龍法院作供，控方盤問李卓人是否一直對中國共產黨領導國家抱持極大敵意，李卓人否認。

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事。

李卓人指「426」社論將民運定性為動亂反革命，副刑事檢控專員黎嘉誼盤問時問到「426」社論是否即是將民運定性為犯法犯罪行為，李卓人同意，惟此說屬官方立場，自己則會站在民間立場。黎嘉誼質疑李卓人攜款上京支援會干犯國家刑法，李卓人坦言「嗰時唔諗呢啲嘢」。

何俊仁(中)於開審前認罪。資料圖片

鄒幸彤同樣被控煽動他人顛覆國家政權罪。資料圖片

黎嘉誼再問到《零八憲章》發起人劉曉波因此定罪判囚，李卓人指劉曉波發起《零八憲章》時，自己不認為此舉違法，亦不知道會違法，事後遂支援釋放劉曉波。黎嘉誼質疑李卓人明知劉曉波干犯內地法律仍繼續鼓吹，李卓人指《基本法》下保障了公民權利來支持劉曉波。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022

法庭記者：陳子豪

