涉訛稱符「高才通」資格獲批申請來港  雙程證女子被控串謀詐騙表證成立 

36歲持雙程證女子涉於前年向入境處訛稱自己符合「高才通」資格，誘使入境處批准她與家人來港。涉案女子今（18日）早上在沙田裁判法院否認串謀詐騙罪開審，入境事務助理供稱，被告在警誡下表示自己透過高才通計劃來港，從來沒有到過澳洲讀書，更透露完全沒有聽過澳洲雪梨科技大學，亦沒有就讀該學校，被告另承認透過中介「孫先生」申請「高才通」。裁判官黃國輝聽畢控方案情後，裁定被告表面證供成立，被告料下午自辯。

被告徐麗娜否認於2024年的某一天，在香港或其他地方，與一名為「孫先生」的人士，串謀詐騙香港特區政府入境處處長及其人員，即藉著不誠實地及虛假地向處長及其人員表示符合高端人才通行證計劃的資格來港，從而誘使處長及其人員作出違反公職行為，即在原本不會批准的情況下批准徐、其配偶徐亮波及3名子女進入及逗留香港。

負責批出被告的「高才通」電子申請的入境事務主任龐彥文供稱，自己在2024年3月28日接獲被告的「高才通」電子申請及上載的證明文件，當中包含被告在澳洲雪梨科技大學的畢業證書及學術成績副本，另含被告與其配偶徐亮波的結婚證副本及徐亮波曾被拒入境香港的通知書等，亦含3名子女的出身證明副本。

龐在審批申請時，認為被告遞交的文件符合「高才通」的申請要求，被告有遞交屬合資格大學的畢業證明，及申請前被告在深圳於5年內累積至少3年工作經驗證明，故相信被告所提交的資料是真實的文件，而批出被告與其配偶及3名子女的來港申請。龐承認入境處沒有要求就每個申請個案作核實，當時亦沒有懷疑被告的申請。

負責拘捕的入境事務助理梁倩供稱，自己在2025年4月16日在落馬洲支線管制站截停及拘捕被告，被告在警誡下表示自己透過高才通計劃來港，從來沒有到過澳洲讀書，更透露完全沒有聽過澳洲雪梨科技大學，亦沒有就讀過過該學校，被告另承認透過中介「孫先生」申請「高才通」。

承認事實指，入境處在2024年3月7日接獲被告的「高才通」電子申請及上載的證明文件。同月28日，入境處事務主任批出被告、其配偶徐亮波及3名子女進入及逗留香港的入境簽證許可，被告在2025年4月16日在落馬洲支線管制站被截停及被捕。

案件編號：STCC900002/2025

法庭記者：黃巧兒

