租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比

【租置計劃/公屋/重推租置】部分公屋住戶期望政府重推租者置其屋計劃，以低廉價錢置業，去年《施政報告》原有風聲指政府有意重推，惟最終落空。房屋局局長何永賢今日（18日）回覆立法會議員譚鎮國質詢，指出截至去年12月底，租置單位總數約為184,440個，已賣出155,760個單位，即總數的84%，即現時仍有約3萬個租置計劃單位未能售出。

重推租置︱屯門山景邨僅賣出58%

根據局方數字，目前最受歡迎的租置屋邨是沙田顯徑邨，已賣出95%單位，其次是恆安邨（94%）；賣出單位比率最低的是屯門山景邨，僅賣出58%。

房委會2023年起，恆常化租置計劃回收單位，透過居屋及綠置居銷售計劃推售予綠表申請者。局方透露，每次銷售計劃推售的租置計劃回收單位約有300至400個，新一批租置計劃回收單位將於「綠置居2025」下推售，單位數目將於2026年第三季選樓前公布。

▼▼39條租置計劃屋邨單位出售百分比▼▼

逾半不考慮購買租戶 稱難以負擔按揭還款

局方又引述房委會2025年公營房屋住戶綜合統計調查，約54%租置屋邨租戶表示不會考慮購買現居單位，34%表示尚未決定/不知道。即使單位已打一七折至二二折，表示不考慮購買的租戶中，有51%指自己難以負擔每月按揭還款或收入不穩定；另有39%表示自己年紀大；20%表示單位樓齡較大，因而卻步。

何永賢指，房委會理解社會各界對是否重推租置有不同聲音，即使重推亦可能對定價、維修管理責任及如何選擇合適屋邨等安排有不同看法。她提到，房委會將於今年內展開調研，廣泛收集公屋租戶及各界持份者具體意見，包括目前是否具備條件重推租置、如重推又如何選擇屋邨、單位售價、管理及維修責任等事項。

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