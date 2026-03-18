時任科大教授涉收賄兼向同事派利是助學生入讀碩士課程 准保釋5月再訊

香港科技大學時任講座教授劉紅斌涉嫌從友人收賄4萬元，兼向兩名同事派共6000元利是，以協助一名學生入讀科大碩士課程。劉紅斌及涉案友人被廉署落案起訴串謀使公職人員接受利益等罪，案件今（18日）於觀塘裁判法院提堂。2人暫毋須答辯，以待辯方檢視文件及提供法律意見。署理主任裁判官鍾明新押後案件至5月13日再訊，批准2人保釋，期間不准離港及不得接觸控方證人。

被告為63歲時任科大海洋科學系講座教授劉紅斌，及60歲保險中介林珮玲，2人同被控1項串謀使公職人員接受利益罪；劉紅斌另被控兩項向公職人員提供利益罪。

控罪指，劉紅斌身為公職人員，與林珮玲於2025年3月2日至年5月12日一同串謀，使劉紅斌在無合法權限或合理辯解下從林珮玲接受港幣4萬元，作為劉紅斌協助林正曦獲香港科技大學2025/2026學年理學碩士(環境健康及安全)課程取錄的誘因或報酬。

劉紅斌另被控於同年5月23日向兩名公職人員，即科大海洋科學系講師梁瑞宜及海洋科學系項目主任麥倩儀，分別提供5000元和1000元，作為協助或處理林正曦獲上述課程取錄的誘因或報酬。

控方今天已準備好答辯，辯方則申請案件押後8星期，以待辯方檢視文件及向被告提供法律意見。控方不反對押後及被告保釋候訊，鍾官押後案件至5月13日再訊，續准兩名被告以2萬元擔保外出，期間不准離港及不得接觸控方證人。

案件編號：KTCC 492/2026

法庭記者：王仁昌

