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宏福苑大火｜律師會整理律師行名單 助居民了解物業轉讓及遺囑等法律服務

社會
更新時間：09:18 2026-03-18 HKT
發佈時間：09:18 2026-03-18 HKT

政府於上月21日公布宏福苑長遠居住安排方案，為受影響居民提供多項具時限的選項。鑑於有關安排的性質及時限性，香港律師會預期部分宏福苑受影響居民或需於相對短時間內尋求專業法律服務，特別是在物業轉讓、遺囑及遺產承辦，以及相關法律諮詢等範疇。

律師會昨（17日)在社交平台發文，指已邀請會員律師行表達意向，就該安排方案的推行及相關事宜，為宏福苑受影響居民提供專業法律服務。為便利受影響居民查閱，律師會已整理並有意提供服務的律師行名單，並已上載至律師會網站。

名單旨在作為一份重點及方便使用的參考資料，以回應因安排方案而產生的專業法律服務需要。

律師會與房屋署昨日合辦簡介會，讓前線律師和律師行更進一步了解安排方案詳情。作為主講嘉賓，房屋局副秘書長暨房屋署副署長（策略）章景星，講解安排方案，並回應律師會會員的實務問題。

律師會與其會員將繼續致力發揮專業所長，協助受影響居民應對安排方案所涉及的法律事宜。
 

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