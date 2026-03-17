生蠔食物中毒︱邵家輝引述業界指有商戶進口與銷售數不符 疑以次充好 環境局：會加強抽查

本港早前爆出多宗生蠔食物中毒個案，累計近40宗。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今（17日）舉行會議，批發及零售界邵家輝關注今年2月初發生的多宗生蠔食物中毒事件。環境及生態局副局長黃淑嫻指出，食安中心2月份共接獲37宗相關個案，調查後發現事件涉及一間南韓企業、一個西班牙生產場所以及一間本地供應商的食物製造廠。食安中心在事發後已即時採取行動，勒令業界暫停進口及出售由上述源頭供應的生蠔，並巡查全港超過1,200間出售生蠔的處所，確保食品安全。自2月13日起，中心再未錄得新增的相關中毒個案。

生蠔食物中毒︱2月13日起無新增個案

邵家輝更指出，在與業界溝通時發現，部分生蠔分銷商的進口數量與銷售數量不符，懷疑有商戶將其他來源的生蠔充當作安全來源出售，或對市民的食物安全構成隱憂，促請當局跟進有關情況，堵塞漏洞。黃淑嫻表示，會加強抽查樣本及檢視食物處理流程，以重建市民食生蠔的信心。

批發及零售界邵家輝關注今年2月初發生的多宗生蠔食物中毒事件。資料圖片

記者：李健威

相關新聞：

生蠔食物中毒︱食安中心指示暫停進口及出售西班牙Mariscos Escacha, S.L.出產生蠔

生蠔食物中毒｜過去三周87%個案涉諾如病毒 生蠔主打餐廳生意減四成

生蠔食物中毒︱尖沙咀THE ONE商場O DELICE! 7人中招 屙嘔和發燒 3人需求醫

生蠔食物中毒︱家庭醫生指「越新鮮越危險」 酥炸、炭燒蠔一樣有風險？即睇安全煮食方法