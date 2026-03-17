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政府正考慮九巴、嶼巴申請新專營權 研究加快引入新能源巴士

社會
更新時間：20:12 2026-03-17 HKT
發佈時間：20:12 2026-03-17 HKT

立法會交通事務委員會將討論九巴與嶼巴營運情況，以及現有專營權屆滿後，新專營權事宜的相關工作。立法會文件指出，政府現正考慮九巴及嶼巴有意申請新專營權一事，並與營辦商研究加快引入新能源巴士，配合政府2050年實現碳中和的目標。

政府致力確保專營巴士服務穩定性

運輸署在文件表示，會致力確保專營巴士服務穩定性，並推動營辦商提升服務和安全水平和保持長遠財政可持續性。署方亦會推動營辦商提供更多實用乘客資訊和服務、提供更多適合長者的手機應用程式功能便利長者，以及為有需要乘客提供更佳服務（例如在低地台雙層巴士提供雙輪椅位，方便以輪椅代步乘客），促進無障礙運輸理念。

政府亦會鼓勵營辦商探討推出更多元化票務產品，以吸引更多乘客的同時，讓乘客能享受實惠相宜票價，例如提供更多巴士轉乘優惠、月票以及分段收費等，以回饋乘客。

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