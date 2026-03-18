每日雜誌｜新生代十載匠心 不讓茶香成往事 遠赴雲南取經 創研製所冀建個人品牌

《茶藝香江系列》傳承篇

中國茶藝文化博大精深，流傳千年，前人種樹產茶，後人復耕傳承。有青年創立茶葉研製所，研茶歷史，製香港茶，也有年輕人習茶10年，遠赴雲南取經，盼引入當地古樹紅茶，並建立個人茶葉品牌。現今懂茶之人越來越少，一眾茶人對有新生代熱衷喝茶、研究及傳承深感欣慰，冀後輩從「有形產出」與「無形文化」兩方面保育，讓香江茶事永續留存。

近年不少年輕人喜歡飲茶，甚至鑽研茶藝與茶道。

香港茶葉研製所由3位青年成立，陳梓霆有逾30年飲茶年資，其父在茶行工作，3歲已經培養他喝茶的習慣，延續至今天愛研究茶歷史；李妍（藍籃）在2009年開設英式茶店，亦對古董茶杯情有獨鍾，曾於台灣、英國和斯里蘭卡等地接受茶培訓；李天安在15年前對茶產生興趣，他愛日本茶及茶文化，後來接觸茶道，繼而習茶修身，靜心澄明，成為國家高級茶藝師。

李天安（右）習茶修身，成為國家高級茶藝師。 受訪者提供

陳梓霆有逾30年品茗年資，愛研究茶歷史。 受訪者提供

與嘉道理農場合作產港茶

陳梓霆說，香港是中西交融之地，文化包容度高，使茶文化有多元的發展和傳承。他續指，香港是適合種茶的地方，除了客家茶田，也有商業茶園，由種植到製作也一絲不苛，更曾出產港式茶葉，「香港有圓滿的茶文化，而且比世界各地的還豐富。」有見及此，3人成立研製所，肩負傳承香港茶事的重任。

然而，他們發現不少昔日茶產區已荒廢。此外，即使研製所與嘉道理農場合作，藍籃每逢炒茶日也要獨自前往採茶，及後運送茶菁回家，把客廳轉為臨時「萎凋場」，再進行烘菁、蒸菁、炒菁、翻菁及揉捻等工序，才得以製出少量港式茶葉。

李天安指，現時仍有客家村落堅持種茶、製茶，只為傳承祖先的樸素文化，讓他們明瞭，一直以來的工作也是值得，「要讓更多人知道，香港也可以做好茶。」

對於年輕人的難處，嘉道理農場暨植物園再生農業部經理葉子林及永續農業主任翁敬良十分明白。葉子林坦言，茶園復耕廿載歷經不少樽頸。茶樹種植門檻高、生長期慢，撇除蟲害，一般栽種4年才有收成、6年開始穩定。他續說，茶樹種植穩定，後續採摘茶葉及加工更是痛點，「園內人員不懂炒茶，要學習亦不容易，香港炒茶技藝幾近失傳。」

製茶需經歷採茶、殺菁、揉捻及攤放等多重工序。 嘉道理農場提供

18年前，他在機緣下聘用一位曾管理茶田的客家惠東人作茶園顧問，員工繼承「客家炒綠」的傳統技法，才得以穩定產量至今，「年均產出20公斤茶葉，最多可達26公斤，即使刮颱風也不大影響。」

學採茶殺菁 考茶藝師資格

有人留守本地耕耘，也有人遠赴雲南追夢。雲南是茶葉之鄉，亦是「茶馬古道」重鎮。生於當地的周雯婷在1990年代隨父母移居香港，自幼受父親啟蒙，每早喝一杯鐵觀音，結下茶緣。11年前的春節，她回鄉探親，看着家人沖茶品茗，種下習茶的種子。回港後，她購入簡單茶具，尋訪茶室，請教前人，再深入鑽研，修習茶藝課程，取得茶藝師資格。她享受沖泡茶葉的過程，「由溫熱茶具、投茶、醒茶、沖泡，到聞到茶香，整個人很放鬆，洗滌心靈。」

周雯婷自幼結下茶緣，去年到雲南學習茶藝。 受訪者提供

周雯婷在西雙版納的茶田採摘茶葉。受訪者提供

周雯婷寄宿雲南茶農家，學習殺菁、揉捻等製茶工序。受訪者提供

去年適逢周雯婷習茶10年，她展開雲南尋根之旅，前往雲南西雙版納及普洱，寄住茶農家學習採茶、殺菁、揉捻、攤放等工序，坦言一生受用。她暫定年中回港，引入雲南古樹曬紅茶，並建立個人茶葉品牌。

懂得賞茶之人越來越少，對於有年輕人熱衷喝茶、研究及傳承，一眾專家坦言十分欣慰。香港茶文化院創院院長葉榮枝說，保育分為「有形」與「無形」，前者如生產港式茶葉，確有難度。據其聽聞，官方有意在明年香港回歸30年出產紀念茶品，或能助力短期發展，但相信各種條件底下，難以成為有市場競爭力的經濟活動。

「有形」與「無形」推廣茶文化

至於後者，是把茶延伸至生活，塑造茶和其他港式飲食文化為「標誌」，加以推廣。他指，茶是理想的社交媒介，能調和社會，拉近人與人之間的關係。著名文學家林語堂曾說，人們會在家裏或去茶館飲茶，有自斟自飲，也有與人共飲，有開會時喝茶，解決糾紛時也喝，早餐前喝，午夜也喝，「只要有一隻茶壺，中國人到哪兒都是快樂的。」

翁敬良希望藉着舉辦更多公眾活動，連結香港本地上、中、下游的茶文化推廣工作。他透露，農場正嘗試培育混種茶樹，擴大種茶區，盼成香港茶文化的示範單位。他指，農場利用插枝繁殖，種植從茂草岩村及古洞收地範圍取來的茶樹種子及茶苗，未來亦會積極尋找及移植其他本地茶苗，再作展現，「希望建立屬於香港茶的園區。」團隊亦計劃以書籍記載港茶發展及歷史。

港九茶葉行商會理事長林偉德也說，單靠業界和商會推廣茶文化並不足夠，期望官方能牽頭，透過在不同會議上提供茶飲，潛移默化地影響社會大眾對茶的觀感。他說，希望推廣年輕人喝熱茶「保健」的訊息。

香港中文大學研究團隊在2021年開展「昂坪雲霧茶傳奇」項目。項目負責人、中大人類學系教授張展鴻指，去年大嶼山寶蓮禪寺曾邀請團隊合作，盼於寺內種植茶樹及進行導賞，甚至提出「禪茶」的概念，暫未知該計劃會否延續。他期望能繼續推動計劃，由政府資助進行研究，寺方租借相關土地及料理茶樹，再由民間或宗教團體跟進，「是理想的推廣模式。」

大嶼山寶蓮禪寺曾計劃於寺內種植茶樹及進行導賞。

茶具文物館擬結合「茶療」和「養生」推廣

位於香港公園的茶具文物館，肩負推廣茶文化重任，其珍藏的茶具文物，反映港人飲茶文化的深厚底蘊。配合都市人追求健康的風氣，館方計劃結合「茶療」和「養生」，作為未來推廣新的方向。

香港藝術館館長（中國文物）麥詠雯說，文物館始於1984年，回顧1981年收藏家羅桂祥博士捐贈約600件陶瓷、紫砂茶具及相關文物，年代跨越西周至20世紀，奠定藏品基礎；官方及後活化原名為「旗杆屋」的前駐港英軍總司令官邸，成立茶具文物館，別具意義。

香港藝術館館長（中國文物）麥詠雯說，茶具文物館肩負推廣茶文化的重任。

去年舉辦300多項活動

麥詠雯指出，茶具文物館推動茶由生活化，到普及化及精緻化，愛茶之人和普通市民也可到館內參觀，館方有辦學生參觀團，亦有郵輪訪港旅客專程到訪；去年館方舉辦300多項活動，吸引逾7000人次入場，其中如專家示範源自宋代互相切磋及欣賞茶藝的「鬥茶」，在報名開始20分鐘內便告滿額。她補充，該館集歷史建築及茶文化兩大元素，揭幕時更是全國唯一一間以此為專題的博物館，「對旅客十分吸引。」

茶具文物館原為前駐港英軍總司令官邸「旗杆屋」。

隨「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，麥詠雯分享，館方亦加強相關推廣，包括舉辦「四時茶語」茶藝示範，茶師會講解適合不同季節的茶種，示範如何沖茶和品嚐。

展望將來，麥詠雯說除了善用現有館藏，亦從健康角度入手推廣，如茶療和養生等。館方正進行「茶之形」展覽，邀請年輕藝術家利用古老茶具創作，融合新舊火花，盼吸引更多人欣賞茶具及茶文化。

專心品茗如修行 摒除雜念達「茶禪一味」

品茗之道除依賴先天基礎和後天知識累積，更重在摒除雜念，達至「茶禪一味」。

「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」香港茶文化院創院院長葉榮枝引用六祖惠能大師的佛偈，道出現代人傳承茶文化不單憑敏銳味蕾和後天學習，更要有品茗的精神，「教不了，要自行領悟出來。」他形容，專心品茗是一種修行，先摒除雜念，集中聞茶香，再冥思，達至「茶禪一味」的精神境界，「是『形而上』的層面。」

記者：關英傑、仇凱瑭

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《茶藝香江系列》

起源篇：每日雜誌｜探尋香港茶事起源與傳承 十九世紀茶葉銷售中樞 名山曾產優質茶 熟普工藝源自長洲

民間篇：每日雜誌｜歲月洗鍊茶香 賦傳統文化新貌 昔日結婚送茶禮 向長輩奉茶承傳至今