房協「樂嶺都匯」落成 首個專用安置屋邨 共提供1467伙

位於粉嶺百和路的專用安置屋邨「樂嶺都匯」，今日（17日）舉行落成典禮及傳媒預覽。項目為受政府發展清拆行動影響的住戶提供免經濟狀況審查的安置選項，合共提供1,467個單位，涵蓋出租屋邨單位、資助出售房屋和「長者安居樂」項目。當中100個兩房單位將用作安置受宏福苑大火影響的居民。

財政司副司長黃偉綸致辭時表示，若沒有專用安置屋邨政策，發展北部都會區將舉步維艱。他指，目前新界已有3個專用安置屋邨，除「樂嶺都匯」外，還有洪水橋及正興建中的古洞北項目；市區亦有3個項目興建中，分別位於啟德、馬頭角和竹園，另有2個正處於規劃階段。

凌嘉勤：樂意興建更多專用安置屋邨

房協主席凌嘉勤表示，專用安置屋邨是具前瞻性的政策，有助推動北部都會區發展。他感謝政府支持，令「樂嶺都匯」得以順利落成，為受清拆影響的居民提供安居之所，開展新生活。房協會繼續做好「房屋實驗室」的角色，配合政府政策及北都發展需要，積極探討發展更多專用安置屋邨。

凌嘉勤續稱，「樂嶺都匯」具備兩大特點：第一是全港首個由政府與房協合作的「專用安置屋邨」；第二是以「跨代共融」社區理念進行規劃、設計和建造的屋邨，涵蓋三種房屋類型——資助出售房屋、資助出租房屋及「長者安居樂」項目。屋苑平台亦設有政府資助及私營安老院舍，整個設計貫徹「長、中、青、幼」的跨代共融理念，體現房協從「家居安老」到「跨代安老」的願景。

他提到，希望透過項目協助推動北都發展，會與政府持續商討更多同類型屋邨。北都發展其中一個挑戰是需要安置相當數量的受影響居民，正持續與政府商議，有需要時樂意協助政府興建更多專用安置屋苑，令北都發展過程更順暢。現時「樂嶺都匯」及洪水橋項目的反應相當理想，符合預期。

至於「樂嶺都匯」預留100個單位安置宏福苑居民，他稱相關銷售安排會與政府協商，相信稍後會有更多資訊。該100個單位均為兩房設計，是配合宏福苑現有戶型作出的考慮。

「樂嶺都匯」合共提供1,467個單位。當中出租屋邨單位「樂嶺樓」提供510個單位，已於去年10月起陸續入伙；資助出售房屋「樂嶺軒」提供696個單位，樓高29層、每層24伙，於本月開始陸續交樓。單位均配備冷氣機、熱水爐和煮食爐，當中100個兩房單位將用於安置受宏福苑大火影響的居民。

至於「盛頤居」是房協第4個「長者安居樂」項目，提供261個單位及約50個安老院舍宿位，預計於今年下半年入伙。單位及公共空間除融入無障礙設計外，亦引入多元化的樂齡科技應用，包括可即時回應住戶日常查詢及提供陪伴式互動的人工智能機械人，以及透過有趣運動體驗鼓勵長者建立健康生活模式的人形運動教練機械人。此外，單位更配備多項全新的長者貼心裝置，例如門口裝有「出門三寶」收納架，讓長者放置拐杖、雨傘和鎖匙。

記者：何姵妤

攝影：吳艷玲