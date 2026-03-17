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中大牽頭成立亞洲法律史學會 匯聚17司法管轄區21大學 加深對亞洲多元法律傳統理解

社會
更新時間：18:15 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-17 HKT

由香港中文大學法律學院倡議成立的「亞洲法律史學會」（Asian Legal History Association, ALHA），今日（17日）舉行成立典禮。學會匯聚來自17個司法管轄區的21所頂尖法律學府及研究機構，標誌着全球法律史研究邁向新里程，於探索亞洲多元法律傳統方面尤具意義。典禮邀得律政司司長林定國發表主題演說，中大校長盧煜明致歡迎辭。

中大校長盧煜明教授致歡迎辭。中大圖片
中大校長盧煜明教授致歡迎辭。中大圖片

匯聚17司法管轄區 促亞洲法律史交流

學會作為首個旨在加深對亞洲多元法律傳統理解的長期協作平台，致力促進亞洲與世界各地的跨司法管轄區法律史交流，其成立不僅是國際法律學術界的關鍵發展，也突顯香港作為亞洲卓越法律樞紐的重要角色。

盧煜明致歡迎辭時表示，中大法律學院很榮幸擔任學會常設秘書處，此任命體現中大對推動國際學術合作的承擔，亦是大學對香港更廣泛貢獻之一，進一步鞏固支持香港國際地位所需的知識與制度基礎。

律政司司長林定國發表主題演說。中大圖片
律政司司長林定國發表主題演說。中大圖片

林定國：港擁「一國兩制」獨特優勢

林定國在主題演說中強調，香港在「一國兩制」下擁有獨特而顯著的制度優勢，是學會理想的立足之地。他指出，香港作為中國唯一的普通法司法管轄區，在回歸後繼續享有獨立的司法管轄權和終審權，其司法體系的專業水平與國際認受性備受肯定。

學會成立後，將延續自2021年起舉辦的年度「亞洲法律史會議」。此外，中大法律學院亦與牛津大學法律學院共同舉辦「亞洲及域外法律史」國際會議，進一步突顯學會的全球視野。

有關亞洲法律史學會詳情：https://web.law.cuhk.edu.hk/ALHA/

中大法律學院於2026年3月17日舉行「亞洲法律史學會成立典禮」。中大圖片
中大法律學院於2026年3月17日舉行「亞洲法律史學會成立典禮」。中大圖片

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