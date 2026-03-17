保安局禁毒宣傳啟動 郭富城拍片傳遞正能量：依托咪酯，一次都唔好試！｜Kelly Online

保安局禁毒處今日（17日）舉辦「聽我講：一齊企硬 唔Take嘢」禁毒宣傳活動，保安局局長鄧炳強與「榮譽禁毒專員」郭富城一同出席，首播由郭富城出鏡拍攝的全新禁毒電視宣傳短片，並公布今年4項重點禁毒宣傳項目。鄧炳強表示，政府新一輪禁毒宣傳會以陽光及正向思維為主題，而郭富城則勉勵年輕人心存正能量，以此抵抗誘惑。

「快閃抗毒遊戲攤位」打響宣傳頭炮

4項禁毒宣傳重點項目，首先打響頭炮的是「快閃抗毒遊戲攤位」，4月開始在港九新界商場和學校巡迴展出；隨後4至5月會迎來「健康『伽』倍親子抗毒日」，在啟德車站、添馬公園、荃灣公園舉行，透過簡易家庭瑜珈凝聚家庭正能量。暑假期間，會有「尋找冬冬希希大任務」，屆時全港會有40個以卡通禁毒大使「冬冬」和「希希」為主題的郵箱，當中12個設有立體禁毒大使模型。第四季會推出以人工智能生成的微動畫「冬冬希希擊毒記」，並舉行親子工作坊。

鄧炳強：不斷深化禁毒宣傳工作

鄧炳強致辭時表示，局方一直注重創新，禁毒宣傳工作會不斷深化。他指第一階段宣傳以較暗黑手法，突顯依托咪酯的禍害，新一輪宣傳則會以陽光及正向思維為主題，帶出「抗毒後的一片天」，鼓勵年輕人堅定拒絕毒品。

郭富城勉年輕人「正能量長存心」

郭富城表示，很高興能與年輕朋友合作拍攝宣傳片。他指出，今年的宣傳特別加入跳舞和運動元素，旨在鼓勵大家透過健康活動令身心更強健，「希望透過影片讓觀眾知道，我們需要正能量來抵擋毒品的邪惡力量」。他寄語年輕人要將正向能量長存心中，只要心中有正能量，面對誘惑時便「敢於說不」。

今次和一群「有夢想，希望站在舞台上的青少年」合作拍攝影片，郭富城表示希望他們能成為年輕人的「借鏡」。他補充，年輕人思想未成熟，容易受朋輩壓力影響而誤入歧途，希望透過今次活動發放正能量，幫助同輩抵抗毒品禍害。「只要年輕人堅持夢想，在追求夢想的過程中就會有正能量，自然能抵抗引誘。」

活動現場，郭富城帶領宣讀口號「聽我講，一齊企硬，唔Take嘢」，即場演示口號的附帶動作。他笑言，相信這句口號將成為「2026年最潮的潮語」，呼籲大家今年以此作為打招呼的方式。他更勉勵在場的校園禁毒大使，希望他們的責任不只限於大使任期，而是一直延續下去，將抗毒訊息世代相傳。

現場的青年校園禁毒大使代表表示，參與是次大使計劃之後，開始深入了解為何有年輕人想接觸依托咪酯，指出大多是受朋輩壓力影響，另外亦因為接觸方式較簡單，甚或有年輕人是想「搵快錢」，才接觸依托咪酯。大使亦有主動在校園推廣吸食依托咪酯的嚴重後果，告誡同學切勿嘗試依托咪酯。她提及自己也有出席去年9月粵港澳大灣區的禁毒高峰會，和大灣區青少年一起宣讀青年共同禁毒宣言。現場亦有參與宣傳片拍攝的年輕人代表，表示能與郭富城一起拍攝和跳舞感到非常興奮，形容是「夢想成真」。

活動尾聲，郭富城與在場的青年朋友一同「Selfie」合照，他其後笑言「呢啲咪係正能量囉」，認為大家應多做這類有益身心的活動。他希望集合社會各界力量，以年輕人影響年輕人的方式，將「依托咪酯，一次都唔好試」的訊息帶入校園。

記者：周育瑩

攝影：盧江球