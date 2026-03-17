外籍機師酗酒被吊銷體檢證書提司法覆核 民航處醫生否認「做手腳」以維持決定

前國泰航空外籍機師因酗酒問題遭吊銷體檢證書，上訴遭民航處駁回並維持原判。他入稟高院提司法覆核，求推翻民航處有關決定，案件今日續審。民航處飛行標準及適航部航空人員執照事務組航空醫學高級醫生鄺慶基繼續出庭作供，解釋由3名醫生組成的上訴委員會處理個案時，如出現意見分歧，將繼續討論以達成共識，再沒有共識便需投票。申請方質疑鄺故意做手腳，招攬一名支持他意見的醫生，以獲大比數通過其決定，以維持他起初暫停申請人體檢證書的決定，鄺表示不同意。

否認「做手腳」拉攏另一成員齊投反對票

申請人為Leelan Rukesh Marasinghe，答辯人為民航處處長。申請人於2005年加入國泰航空，2013年被診斷有酗酒問題，其後被停職停薪，接受治療並定期接受酒精測試。民航處飛行標準及適航部航空人員執照事務組航空醫學高級醫生鄺慶基今續出庭作供，接受申請方盤問時交代上訴委員會由3名醫生組成，需挑選沒有利益衝突的成員。3人如有意見分歧，將繼續討論以達成共識，再沒有共識便需投票，以2比1大比數通過決定，確保機師行駛時飛行安全，也確保決定符合公眾利益。

鄺慶基指若上訴委員會認為有關上訴沒有理據勝訴，委員會成員需如實把駁回上訴的原因告知飛行標準總監(Chief Flight Standards，簡稱CFS)。鄺指他當時分析手頭上的醫學資料後作出決定，而駁回個案上訴後已沒有再見過申請人。申請方質疑鄺慶基故意做手腳及改變規則，私下招攬委會員成員醫生何孟儀，當另一名成員Dr Robert Cocks支持解除吊銷申請人體檢證書的決定時，鄺何兩人以大比數提出反對，以確保鄺起初暫停申請人體檢證書的決定得以維持；鄺慶基回答：「不同意」。

申請人Leelan Rukesh Marasinghe。資料圖片

患病痊癒後可重新評估以解除暫停體檢證書決定

鄺慶基提到其中一名民航處批准的體檢醫師（Approved Medical Assessors，簡稱AMA ）Dr Fowler 在2015年1月認為讓申請人駕駛飛機可能有安全風險，但申請人經過復康治療後，Dr Fowler則認為申請人可以「重新飛得番」。鄺解釋持續暫停體檢證書、暫時暫停體檢證書及解除吊銷體檢證書有所不同，但共同之處正是當飛行員被暫停體檢證書時都不可飛行。

鄺補充指，當飛行員患小病並被暫停體檢證書，痊癒後可再找民航處批准的體檢醫師作評估，以解除其暫停體檢證書的決定。鄺舉例指癲癇症患者不可駕駛飛機，但若有醫學突破，有醫學證明該患者服藥後不會再癲癇症發作，便可解除暫停體檢證書的決定，允許他駕駛飛機。

案件編號：HCAL1457/2018

法庭記者：劉曉曦