香港國際試食節下月舉行 逾50國家及地區參展商參加 德國餐廳商家再度參展：冀生意增一成

「香港國際試食節暨優質食品博覽 2026」將於4月3日至7日在香港會議展覽中心舉行。去年展覽錄得近26萬人次入場，今年博覽規模全面升級，雲集超過50個國家及地區的國際特色食材、人氣伴手禮及內地正宗美食，主打「預先試食、安心選購」。食品涵蓋各類急凍海鮮、肉類及素食、印度及清真食品、高級食材、零食、乳類製品等，並設有多個主題展區及豐富活動。

首度引入人氣角色 美食與人物等四元素聯乘

今年試食節首度引入全港首個「超人氣角色食玩館」，集合來自日本、歐美與亞洲人氣卡通角色，包括 Monchhichi、Snoopy、Panda Friends 及百變小櫻等。主題館融合「角色 x 美食 x 打卡 x 零售」四大元素，全面升級味覺、視覺和互動體驗，並特別推出一系列獨家會場限定周邊。「食玩館」劃分為多個主題，每個主題均設有專屬角色造型美食及拍照打卡位，例如Monchhichi 夢工場呈獻 Monchhichi 甜點、Snoopy 港式慢活街頭食府主打經典雞蛋仔，Panda Friends 點心小館則推出家姐細佬熊貓中式包。

設四大主題展區 長洲館設充氣包山供打卡

今年博覽亦特別設有「長洲美食文化區」、「美樂士多懷舊專區」、「Taste of Jazz」及「飲嘢市集」四大主題展區。其中「長洲美食文化區」場內設置3.5米高小型充氣包山供市民打卡留念，同場帶來長洲獨有特色美食，包括平安包及珍寶大魚蛋等，向大眾及遊客推廣本港獨特的飲食文化。「美樂士多懷舊專區」精選超過30款香港七、八十年代經典小食、玩具及歷史舊物，包括懷舊糖果、趣味小玩意等。「Taste of Jazz」主題區則雲集多間特色餐廳及酒吧，精選高級食材及美酒現場發售，並特設現場爵士樂演奏。「飲嘢市集」則有約20個本地及世界各地人氣茶飲品牌，供應多款咖啡、茶類及手搖飲品。

設多款健康照護食品供吞嚥困難長者選購

隨著社會結構轉型及跨世代消費模式的興起，博覽今年首度設立「食得喜、安與健滿分樂齡區」，全面照顧不同年齡層對安心飲食及健康選擇的需求。展區專為長者及有特殊膳食需求的人士而設，重點聚焦吞嚥困難的長者及其家庭，展示正碎餐、軟餐等多款健康照護食品，並提供現場試食體驗，為長者及家屬提供創新飲食解決方案。

德國餐廳再度參展 預計生意可增一成

有德國餐廳今年為第二次參與展覽，主打德國街頭小食，包括咖喱豬扒腸及德國豬手等招牌菜式。負責人黎小姐表示，去年首次參展反應理想，因此今年再度參與，並預計生意可較去年上升約一成，認為會展交通方便，有助帶動人流。餐廳今年亦會推出拼盤套餐等新品，整體價格與去年相若，希望以新產品吸引更多市民認識德國飲食文化，並期望市民日後到餐廳品嘗更多特色菜式。

土耳其參展商冀藉香港拓展亞洲市場

來自土耳其的參展商負責人IRFAN指今年亦是第二年參與展覽，帶來咖啡、果仁及土耳其甜點等多款產品。IRFAN表示，香港是很安全的地區，毗鄰中國內地，希望能以香港作為拓展亞洲市場的起點，並強調除了食品銷售，團隊亦致力推動文化交流，包括咖啡工作坊等。他預計今年人流將較去年更多，尤其吸引內地旅客，「參展目的不僅是生意，更希望透過飲食建立文化連結，推動和平與交流」。

牛丸商家首度參展 盼提升品牌曝光度

有本地售賣牛肉丸的商家今年首次參展，負責人劉小姐表示，攤位推出多項優惠，亦設有互動遊戲，例如每日首50名顧客可免費參加夾公仔遊戲等，希望藉活動讓更多市民認識品牌特色。她指，是次參展以宣傳為主，希望提升六十年老字號的曝光度。

記者：蔡思宇

攝影：何君健

