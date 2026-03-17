8000萬六合彩︱幸運二金多寶今晚攪珠 即睇歷年最旺號碼、十大幸運投注站

六合彩幸運二金多寶攪珠將於今晚（17日）9時半舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計可獲8,000萬元頭獎。今晚9時15分截止售票。

3次幸運二攪珠均有相連號碼

馬會於去年推出幸運二金多寶，至今已舉行3次攪珠。頭兩次攪珠均有人中頭獎，而最近一次，即去年11月25日舉行的攪珠，則無人中頭獎。3次攪珠當中，攪出次數最多的號碼分別是19號、26號及44號，均攪出過2次。此外，在這3次攪珠中，均有出現相連號碼。

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號目為28和37，均攪出14次，其次為4、46，各攪出12次，而6及39則攪出11次。

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▼▼即睇3次幸運二金多寶攪珠結果▼▼

攪珠日期 攪珠結果（包括特別號碼） 2025年6月17日 5、19、30、40、44、45 + 26 2025年11月4日 19、20、26、28、39、44 + 4 2025年11月25日 1、2、17、35、37、48 + 8

10大最幸運投注站 士丹利街歷來最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分別是：

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地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

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