衞生署發表「學生周年健康報告」 學生超重情況普遍 逾9成學生少做運動

衞生署公布《學生健康服務2024至25學年周年健康報告》，結果顯示，全港學生超重以及過長時間使用電子屏幕作娛樂用途情況仍然普遍，視力狀況未如理想。衞生署呼籲學生多進行戶外活動，預防近視，除此之外亦應多進行體能活動，減少電子屏幕使用時間，注意心理健康。

學童視力狀況隨年齡增長轉差

上學年共有約25萬6000名小學生，以及17萬2000名中學生接受學生健康服務周年健康檢查，出席率佔原本報名人數的約58萬人約七成。報告指出，上學年有約26%的小一學生和65%的小六學生接受周年健康檢查時屬非標準視力，即配戴眼鏡或未能通過初步視力測試，數字與前一年相若，持續高企。越高年級的學生，需要配戴眼鏡或未能通過初步視力測試的比例就越高，顯示學童的視力狀況隨年齡增長而轉差。

8成中學生日花2小時使用電子產品作娛樂用途

報告還顯示，超過四成小學生在一般上課日花兩小時或以上使用電子屏幕產品作娛樂用途，中學生比例更超過81%，與上一個學年相若。此外，有一成小學生花四小時以上使用電子產品娛樂，超過四分一中學生方面亦有相同習慣，情況令人關注。參考國際間的指引，衞生署建議6至12歲的兒童每天應花少於兩小時使用電子屏幕作娛樂用途。

張竹君：戶外活動有助預防兒童近視

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君指戶外活動有助預防兒童近視，也可延緩近視加深，建議兒童多在戶外逗留。她解釋，這是因為陽光抑制鞏膜重塑，防止眼球擴大，眼軸過度增長。她又補充進行戶外活動時，陽光不宜過分猛烈，陰天的陽光亦有足夠效果，太曬反而出現曬傷情況。她同時建議，陽光充足時進行戶外活動應做好防曬。

近兩成中小學生超重

另外，報告亦指出，學童超重和體能活動不足問題仍然普遍。2024/25學年起，衞生署按照更新版本「香港生長圖表2020」來評估青少年及兒童的生長，新圖表採納世衞建議，以BMI而非體重身高比衡量學童是否超重。上學年小學生超重（包括肥胖）普遍率為17.2%，與2023/24學年以新圖表標準追溯計算得出的16.9%相若。至於中學生超重率為17.9%，亦與對上一學年追溯計算的數字相若，說明近兩年學童超重問題沒有太大改善。

張竹君醫生稱，兒童及青少年時期的超重問題會對健康造成負面影響，並與多種非傳染病（如二型糖尿病、心血管疾病及某些癌症）的風險增加及早期發病相關，亦可能引發心理和社交問題，影響學生學業表現及生活質素。特區政府本月初推出首份《體重管理行動計劃》，提出五大方針，匯聚多個政策局和部門的力量，全方位推動全港體重管理，呼籲學校和家長積極參與。

逾9成學生體能活動水平不足

報告同時又指，超過93%學生在問卷中指出體能活動水平不足，在過去七日內沒有每天進行至少60分鐘中度至劇烈強度體能活動。張竹君補充，世衞已更新建議，兒童和青少年應於一星期內平均每天進行至少60分鐘的中度至劇烈體能活動，此數據或未能反映世衞最新標準下香港學童的狀況，未來問卷題目亦會更新，符合最新標準。

2.1%學生曾遭遇網上欺凌 0.7%學生試圖自殺

學童心理健康方面，參與學生需自行填寫有關健康行為和心理社交健康的問卷，結果顯示大部分學生表示家庭生活（96.0%）和學校生活（93.8%）愉快或非常愉快，兩者的百分比均較上一學年高。當中仍有2.1%的學生表示在過去12個月曾遭遇網上欺凌，1.6%學生表示曾計劃自殺，0.7%學生試圖自殺，數字均較對上一個學年輕微下跌。學生健康服務中心會即時為有心理及行為問題的學生，進行風險評估和提供支援，2024/25學年有1.0%出席學生健康服務中心的學生獲安排轉介至臨床心理學家或其他機構評估和處理。

此外，2024年施政報告提及會強化「全校園健康計劃」，截至今年三月初，全港已有891所學校參與計劃，涵蓋超過七成半的中、小學，衞生署鼓勵全港學校積極參與計劃，將為每所參與學校度身訂造「一校一健康報告」，提出針對性的措施，透過改善體能活動和飲食等安排，以提升學生身心健康。

記者：周育瑩

攝影：盧江球

