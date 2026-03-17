「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」首登亞洲 160長幼率先參觀 李徐子淇、Cj Hendry親自接待

由不只制作（Pen & Paper）主辦、恒基兆業地產呈獻的「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」，將於3月19日至22日首度登陸亞洲，於中環海濱舉行。該活動在香港藝術三月首個登場的大型文藝盛事，於揭幕前已引發熱烈迴響，所有預約場次於公布後不足一天即全數額滿。

160長幼率先參與 李徐子淇、Cj Hendry親自接待

作為恒基兆業地產成立50周年慶祝活動之一，集團希望透過是次項目推動更廣泛的社區參與及連結，讓藝術體驗不止於觀賞，更成為凝聚社區、傳遞歡樂的平台。為此，在活動正式向公眾開放前，恒基兆業地產特別邀請160位兒童及長者率先參與，並由李徐子淇女士及Cj Hendry親自接待，成為「Flower Market」的首批訪客，共同體驗這場沉浸式藝術旅程所帶來的歡樂與跨代共融。活動亦充分體現集團一直以來積極回饋社會的承諾，以及對藝術力量的堅定信念，相信藝術能連結彼此，並創造珍貴難忘的共同回憶。

活動展出26款毛絨花 藝術家為香港站創作兩款專屬限定作品

是次活動將展出逾26款由Cj Hendry精心創作的奇趣毛絨花。訪客將由綠意盎然的樹籬迷宮展開旅程，穿梭於翠綠之間，欣賞巨型花卉雕塑悄然綻現，引領走進猶如溫室般的展亭，置身於一片毛絨花海之中。Cj Hendry特別為是次香港站創作兩款專屬限定作品，分別為「Henderson Flower」繡球蔥花（Allium）及洋紫荊「Bauhinia」，為整個藝術體驗注入更深一層意義。

被選為「Henderson Flower」的繡球蔥花（Allium）象徵團結、力量與韌性，代表恒基兆業地產50年來的深厚傳承與不斷向前的發展歷程，並與設於The Henderson旁藝術花園內，為紀念集團創辦人李兆基博士而設的大型繡球蔥花雕塑《Allium》互相呼應。作品更融入標誌性的「恒基綠」（Henderson Green），代表公司品牌顏色。至於洋紫荊「Bauhinia」則是香港的城市象徵，其花形亦與集團旗艦商業地標The Henderson的建築線條彼此呼應，展現藝術與建築美學之間的巧妙連結。

藝術家Cj：花朵能喚起孩童般的喜悅和樂趣

Cj Hendry表示，十分興奮「Flower Market」能夠在香港舉行亞洲首展。認為花朵是既單純又特別的事物，能喚起孩童般的喜悅和樂趣。每一朵精心創作的毛絨花，都是深思熟慮的設計，捕捉所在地區獨特一面。這不僅是藝術，更是一場對本地文化的禮讚，凝聚每個地區的精神與身份。她形容，如溫室般的展亭就像是一個讓人暫時抽離現實的奇幻空間，讓每位訪客重拾童心，沉浸於色彩斑斕的花卉世界之中，然後帶著這份美好回到熟悉的城市節奏。

Cj Hendry形容是一場充滿樂趣與童真的體驗，然後又再回到真實生活。她希望「Flower Market」所傳遞的喜悅與美好，能在展覽落幕後依然延續。往後每當大家看見花朵，無論是毛絨花還是真花，都能想起這份美麗與愉悅。

除視覺藝術體驗外，活動亦延伸至餐飲層面。位於The Henderson的著名酒吧Peridot將於場內呈獻精選特色美饌，以及一款於「Flower Market」獨家供應的無酒精雞尾酒「Henderson Mocktail」，為這場藝術之旅增添別具風格的味覺層次。

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」活動詳情

日期：2026年3月19日至22日

地點：中環海濱AIA Vitality公園（民光街33號）

入場：已登記人士憑二維碼門票免費入場（預約名額已全數額滿）

由於場地有限，參與活動必須預先登記。活動反應熱烈，所有名額在宣布後不足一日，已全數滿額。