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機場2月客運量達542萬人次 2.22單日客運量逾21萬人次

社會
更新時間：13:19 2026-03-17 HKT
發佈時間：13:19 2026-03-17 HKT

香港國際機場公布，2月22日的單日客運量超過21萬人次，為農曆新年假期間的高峰。機場於2月份的客運量達542萬人次，飛機起降量為32100架次，分別同比上升20.1%及10.5%。

月內貨運量同比增長11.6%至36.1萬公噸。今年首兩個月機場客運量及飛機起降量分別同比增加11.7%及6.2%，達1093萬人次及66545架次；1月及2月的合計客運量增長主要受惠於轉機及過境旅客量上升，同比攀升30%。期內，往來中國內地及東南亞的客運量錄得最顯著升幅。

首兩個月貨運量增長8.2%

今年首兩個月的貨運量同比增長8.2%至77.6萬公噸；其整體貨運量增長主要受到轉口貨運量同比跳升17%帶動所致；出口貨運量亦錄得7%增幅。在主要貿易地區中以往來歐洲、東南亞及中東的貨運量升幅最為明顯。

過去12個月，客運量同比躍升14.0%至6212萬人次；飛機起降量上升7.9%至398565架次；而貨運量則同比增加3.6%至513萬公噸。

另外，香港國際機場歡迎重慶航空及易斯達航空近日加盟，分別提供連接重慶及首爾的航班。同時，釜山航空、重慶航空、大灣區航空及韓國德威航空於月內增設新航線，分別開通往來首爾、重慶、福岡、巴色、布吉及釜山，進一步擴展香港國際機場的航空交通網絡。
 

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