大班麵包西餅主席廖志強涉借貸不還 遭入稟高院追討逾1301萬港元

大班麵包西餅主席廖志強與旗下公司BioEra (International) Limited，2021年借貸150萬美金後未能按貸款協議在2024年連本帶利還款，遭入稟高等法院追討逾166萬美金（折合約港幣1301萬元）欠款。根據司法機關網站顯示，案件暫無聆訊排期。

原告為Arcadia Investment Group Limited，兩名被告依次為BioEra (International) Limited及其唯一董事廖志強（Liu Chi Keung Ricky）。入稟狀指，原告為日常業務不涉借貸的BVI公司，而BioEra (International) Limited在2021年6月與原告簽訂「定期貸款協議」（Term Loan Agreement ），借貸50萬美金，年利率為8%；另簽訂「可轉換貸款協議」（Convertible Loan Agreement），借貸100萬美金，年利率為4%。

廖志強簽署為貸款作擔保

原告於2021年6月8日向其借出150萬美金，「定期貸款協議」指明被告需在2024年6月8日或之前連本帶利還款，「可轉換貸款協議」另指明原告人有權在貸款期限內將貸款轉換為大班母公司「鴻和有限公司」的股份。廖志強以個人名義於2021年6月2日簽署擔保契約，為貸款作擔保，保證BioEra (International) Limited根據貸款協議如期還款，否則廖志強需向原告作出賠償以彌補原告所蒙受的所有損失。

原告指被告方只償還約11萬美元的利息，而被告方未能在2024年6月8日或之前清付本金及利息，違反貸款協議，原告多次發律師信要求被告還款，也未能追討所有未付金額。原告遂入稟高等法院，向BioEra (International) Limited及廖志強連本帶利追討逾166萬美金（折合約港幣1301萬元）欠款。

案件編號：HCA442/2026

法庭記者：劉曉曦