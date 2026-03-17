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時任科大教授涉收賄兼向同事派利是 助學生入讀碩士課程 科大：已離職、對違法零容忍

社會
更新時間：12:22 2026-03-17 HKT
發佈時間：12:22 2026-03-17 HKT

香港科技大學(科大)時任講座教授涉嫌從友人收賄4萬元，兼向兩名同事派利是，以協助一名學生入讀科大碩士課程。該教授昨(3月16日)遭廉署落案起訴貪污，涉案友人亦同被控賄賂。二人暫獲廉署准予保釋，明天(3月18日)於觀塘裁判法院答辯。

被指收4萬元賄款助學生入讀碩士課程

兩被告分別為劉紅斌，63歲，時任科大海洋科學系講座教授；及其友人林珮玲，60歲，同被控一項串謀使公職人員接受利益罪名。劉紅斌另被控兩項向公職人員提供利益罪名。

廉署指，於2025年3月至5月案發期間，劉紅斌是理學碩士(環境健康及安全)的課程主管，負責審閱課程的入學申請及與申請人進行面試以決定取錄名單。

其中一項控罪指，劉紅斌涉嫌從友人林珮玲接受賄款4萬元，以協助一名學生在2025/26學年獲該碩士課程取錄。

涉向兩同事派利是望助取錄事宜遭拒

另外兩項控罪指，劉紅斌涉嫌向負責收生事宜的兩名海洋科學系職員分別提供5,000元及1,000元利是，以協助該學生獲課程取錄及處理取錄事宜。該兩名職員拒絕接受，並向科大匯報事件。

廉署接獲貪污投訴而展開調查，發現有人涉嫌要求林珮玲協助該名學生入讀上述碩士課程，林珮玲遂尋求劉紅斌協助。廉署調查發現，該名學生的學歷並不符合入讀該碩士課程的基本要求，他最終沒有獲取錄。

科大：對任何違法違規行為採取零容忍態度

香港科技大學今日（17日）回應時表示，嚴格遵守《防止賄賂條例》，對任何違法違規行為採取零容忍態度，全體教職員須審慎處理任何可能涉及利益衝突的事宜。科大指相關人士已離職，由於案件已進入司法程序，科大對個別個案不予評論。

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