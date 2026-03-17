宏福苑安置︱李家超：4月中下旬安排居民上樓執拾 本月內公布細節
更新時間：11:29 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:29 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:29 2026-03-17 HKT
大埔宏福苑火災至今造成168人死亡，政府擬安排居民返回家中收拾個人物品。行政長官李家超今早（17日）出席行會前會見傳媒時表示，非常理解宏福苑居民想回家收拾物品的心願，但該處很多單位受到嚴重破壞，過程必須安全有序，已要求政務司副司長卓永興與有關單位部門，部署好足夠人手及流程，提供明確指引，要求本月內公布安排，期望4月中下旬可安排居民上樓。至於快將召開的聽證會，他指政府會全力配合。
要求副司長本月內公布上樓安排
李家超表示，7座受大火破壞的大廈，很多單位已嚴重損毀，滿地瓦礫、窗和天花板都沒了，要確保上樓過程不會發生意外，大廈亦無水無電，形容過程不是普通市民回家般簡單，加上通道及樓梯狹窄等不安全元素，若較年長的居民想回去，都會鼓勵交由家中年輕一輩處理，但若長者仍想回去看望，對此表示尊重。
長遠住宿方案部分個案複雜 尊重居民需時考慮
至於居民長遠住宿方案，他表示政府已籌組過百人的解說隊，正與居民溝通聯絡，發現部分個案較為複雜，需要了解情況後再跟進，但絕大部分屬預期中的個案，當局尊重居民需時考慮，希望盡快落實安排。
至於未被大火波及的宏志閣，李家超表示，部分住戶希望可包括在收購業權範圍內，亦有人想回去居住，重申政府必須要尊重他們的選擇，如業主之間有主流共識，政府會作考慮，而解說專隊亦會繼續與他們溝通。
記者：郭詠欣
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